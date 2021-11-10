【企業盈警】信保環球：料中期溢利跌近６０％至８５０萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》信保環球（００７２３）發盈警，預期截至今年９月底止上半
年錄得的公司擁有人應佔溢利將減少至約８５０萬元，而去年同期錄得公司擁有人應佔溢利約
２１１０萬元，按年跌５９﹒７％。
集團解釋，溢利減少主要由於木材供應鏈業務產生之溢利減少，主要因為其收入下跌及運輸
及運費成本普遍上升；集團放債業務產生之溢利減少，主要因為應收貸款減值虧損增加；集團之
行政開支及融資成本均有所增加。（ａｃ）
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