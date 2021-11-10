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10/11/2021 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒７億人幣，買騰訊沽小米

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒指低開２５點，報２４７８７點。最高升１９９點報
２５０１３點，最低跌３３１點報２４４８１點。恒指收報２４９９６點，升１８３點或
０﹒７４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒７億元人民幣，增加２６７﹒２％。騰訊控股
（００７００）、信達生物（０１８０１）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依次
是小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）、華潤電力（００８３６）。
　　主板成交１３６２﹒５億元增加３８﹒２％。其中港股通成交２６６﹒３億元，佔總成交
１９﹒５％。

＊騰訊增值服務第三季按年升８％＊

騰訊控股今日收市後公布業績，截至２０２１年９月３０日止第三季增值服務業務收入按年增長
８％至７５２億元（人民幣．下同），當中受到《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月
刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入按年增長５％至３３６億元；國際市場遊戲收入增長
２０％至１１３億元，或按固定匯率計算增長２８％。
　　　期內，集團社交網絡收入增長７％至３０３億元，乃由視頻及音樂付費會員服務的相對快
速增長以及直播和遊戲道具銷售的溫和增長所推動。網絡廣告業務收入按年增長５％至２２５億
元，在微信小程序及微信公眾號的廣告收入增長的推動下，社交及其他廣告收入增長７％至
１９０億元；媒體廣告收入下降４％至３５億元，主要是由於騰訊新聞應用的廣告收入減少所致
。微信及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍賬戶數為１２﹒６３億，按年升４﹒１％。
　　集團期內金融科技及企業服務業務的收入按年增長３０％至４３３億元，反映了商業支付金
額的增加。騰訊控股今日升４﹒２２％報４８３﹒６元，北水淨買入４﹒９億元。
　　另外，信達生物升４﹒７７％報８０﹒１５元，北水淨買入２﹒５億元。中國海外發展升
６﹒７１％報１７﹒８元，北水淨買入２﹒４億元。小米集團升１﹒２３％報２０﹒６元，北水
淨賣出２﹒６億元。美團升２﹒５９％報２７７﹒４元，北水淨賣出１﹒３億元。華潤電力跌
５﹒４５％報１８﹒３８元，北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒９５
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　　２﹒４８
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　２﹒４５
　　開拓藥業　　　（０９９３９）　　　　　　０﹒８８
　　華潤置地　　　（０１１０９）　　　　　　０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－２﹒５６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒２７
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－１﹒１０
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒８２
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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