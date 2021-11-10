《美元走勢－羅明立》美元或將陷入區間上落局面

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１２﹒８７ １１２﹒９６ １１２﹒７６

歐元╱美元 １﹒１５７６ １﹒１５９５ １﹒１５７５

英鎊╱美元 １﹒３５５０ １﹒３５６７ １﹒３５４５

美元╱瑞郎 ０﹒９１２７ ０﹒９１２８ ０﹒９１０２

美元╱港元 ７﹒７８９２ ７﹒７９０９ ７﹒７８８０

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《美元走勢》聯儲局主席鮑威爾周二（９日）表示，美國就業市場離實現最大化就業還有一

定差距，根據過去一年多的數據和經驗，他依舊認為２０２２年下半年美國能達到充分就業。上

周五（５日）公布的美國１０月非農就業人數較上月增加５３﹒１萬人，創３個月以來最大增幅

。勞動參與率亦與上月持平，均好於市場預期，側面支持鮑威爾的說法。與此同時，受到能源價

格和運輸成本飆升影響，通脹繼續維持在多年來的高水平。最新公布的美國１０月ＰＰＩ較上年

同期增長８﹒６％。但強勁的經濟數據未能推動美元反彈，美元指數持續回檔，最低下探至

９３﹒８７的位置。

聯儲局在月初正式宣布Ｔａｐｅｒ並未在市場引發太大反應，反而對於明年加息的舉棋不定

使市場暫時放棄追捧美元。但不是只有聯儲局放鴿，英倫銀行同樣如是。英倫銀行上周出人意料

地維持利率不變，致使行長卡尼昨日公開對英國的通脹率大幅上升表示抱歉，因央行未能採取有

效措施遏制不斷加速的通貨膨脹。市場正憂慮在通脹繼續高企的情況下，若各央行不儘快採取措

施將可能導致環球經濟體明年出現惡性通脹，嚴重打擊經濟增長。隨著市場對Ｔａｐｅｒ的消化

，美元短期內未有上揚的助力，或將陷入一個區間上落局面，另外需要留意歐洲央行的貨幣政策

會否未如市場預期的收緊，而是跟隨英美央行的鴿派步伐。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５９５ １﹒１４９５ １﹒１６２５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒３６００ １﹒３４５０ １﹒３６５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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