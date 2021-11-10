【ＥＳＧ】黃錦星：２０５０前實現碳中和具挑戰性，必須迎難而上

《經濟通通訊社１０日專訊》環境局局長黃錦星於ＥＳＧ Ａｃａｄｅｍｙ網絡研討會表示
，早前港府在特首的領導下推出了《香港氣候行動藍圖２０５０》的行動綱領。他指出，其實香
港碳排放在２０１４年的時候已經達到了峰值，從２０１４年的峰值到２０２０年已經下降了
３０％，在最近的施政報告中也指出了到２０３５年的時候要把香港的碳排放進一步減半，目標
是希望在２０５０年前可以實現碳中和，認為這是非常具挑戰性，但是必須要迎難而上。
＊過去５年香港已節能４﹒７％＊
黃錦星指，本地的碳排放主要來自發電、交通和廢物，這些電力的９０％是由樓房與大樓消
耗，這是一個領域去關注可以如何去減排，另外今年環境局也跟其他部門一起開展合作制定了四
個藍圖，關於廢物處理、電動車、清潔空氣及氣候的行動綱領，這「３＋１」的藍圖非常重要，
可以幫助香港實現２０５０年碳中和的目標。
關於減排方面，黃錦星指，香港過去投入了非常巨大的資金去進一步開展減排工作，如幫助
樓宇盡可能減少電力使用，過去５年不同的各方所作出的貢獻，令香港的節能達到４﹒７％。在
電動車方面，他指出，去年已達到每６輛車中有１輛是電動車，而今年上半年每５輛車中有１輛
是電動車，在亞洲中表現最佳。
＊期望可再生能源１０年後佔比增至７﹒５％＊
黃錦星指，香港在２０４５年之前會淘汰火力發電，零碳的可再生能源到２０３５年的時候
會增加６０％－７０％，儘管目前香港本土面臨著較大的挑戰，目前只佔不到１％，但會努力並
期望在１０年後增加到７﹒５％，然後進一步的提高到１５％，會跟大灣區企業開展合作近零碳
排放能源的使用。
黃錦星指，港府會要求香港的兩家電力公司把電錶都換成智能電錶，現時有４０％已更換，
期望幾年後全數更換，令香港變得更智能化，同時也會進一步收緊政策去提倡更多綠色建築。他
續指，香港１８％的碳排放是跟交通業相關，因此推出綠色交通的路線圖，在３年內會推出由氫
能所驅動的雙層巴士，而電動雙層巴士亦已經到了香港，明年將推向市場。（ｃｗ）
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