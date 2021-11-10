【ＥＳＧ】黃錦星：２０５０前實現碳中和具挑戰性，必須迎難而上

《經濟通通訊社１０日專訊》環境局局長黃錦星於ＥＳＧ Ａｃａｄｅｍｙ網絡研討會表示

，早前港府在特首的領導下推出了《香港氣候行動藍圖２０５０》的行動綱領。他指出，其實香

港碳排放在２０１４年的時候已經達到了峰值，從２０１４年的峰值到２０２０年已經下降了

３０％，在最近的施政報告中也指出了到２０３５年的時候要把香港的碳排放進一步減半，目標

是希望在２０５０年前可以實現碳中和，認為這是非常具挑戰性，但是必須要迎難而上。



＊過去５年香港已節能４﹒７％＊



黃錦星指，本地的碳排放主要來自發電、交通和廢物，這些電力的９０％是由樓房與大樓消

耗，這是一個領域去關注可以如何去減排，另外今年環境局也跟其他部門一起開展合作制定了四

個藍圖，關於廢物處理、電動車、清潔空氣及氣候的行動綱領，這「３＋１」的藍圖非常重要，

可以幫助香港實現２０５０年碳中和的目標。

關於減排方面，黃錦星指，香港過去投入了非常巨大的資金去進一步開展減排工作，如幫助

樓宇盡可能減少電力使用，過去５年不同的各方所作出的貢獻，令香港的節能達到４﹒７％。在

電動車方面，他指出，去年已達到每６輛車中有１輛是電動車，而今年上半年每５輛車中有１輛

是電動車，在亞洲中表現最佳。



＊期望可再生能源１０年後佔比增至７﹒５％＊



黃錦星指，香港在２０４５年之前會淘汰火力發電，零碳的可再生能源到２０３５年的時候

會增加６０％－７０％，儘管目前香港本土面臨著較大的挑戰，目前只佔不到１％，但會努力並

期望在１０年後增加到７﹒５％，然後進一步的提高到１５％，會跟大灣區企業開展合作近零碳

排放能源的使用。

黃錦星指，港府會要求香港的兩家電力公司把電錶都換成智能電錶，現時有４０％已更換，

期望幾年後全數更換，令香港變得更智能化，同時也會進一步收緊政策去提倡更多綠色建築。他

續指，香港１８％的碳排放是跟交通業相關，因此推出綠色交通的路線圖，在３年內會推出由氫

能所驅動的雙層巴士，而電動雙層巴士亦已經到了香港，明年將推向市場。（ｃｗ）

