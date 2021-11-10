  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４９４２點，跌７５點，低水５４點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５００７點，跌１０點，高水
１１點，最新報２４９４２點，跌７５點，低水５４點，合約成交１２１９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８８９３點，跌３２點，低水１８點，最新報８８８９點，
跌３６點，低水２２點，合約成交８０１張。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/11/2021
《神州經脈》中美元首或下周通話　通脹數據坐火箭　外資出逃百億
財經熱話10/11/2021
領展中期可分派總額增14%勝預期　摩通：目標價87元
財經熱話10/11/2021
【騰訊業績】騰訊第三季純利按年升3%勝預期，股價績前彈逾4%
財經熱話10/11/2021
【逆市反彈】舜宇受兩大陰霾掣肘 專家料220元遇阻力 花旗看280元
財經熱話10/11/2021
《成敗也Tesla》股東高沽Tesla價再急跌　贛鋒億和跟插比亞迪挫半成
FOCUS10/11/2021
【FOCUS】PPI刷新26年最高　年關痛苦或續遭低估
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金