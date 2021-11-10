【夜期時段】即月期指最新報２４９４２點，跌７５點，低水５４點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５００７點，跌１０點，高水

１１點，最新報２４９４２點，跌７５點，低水５４點，合約成交１２１９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８９３點，跌３２點，低水１８點，最新報８８８９點，

跌３６點，低水２２點，合約成交８０１張。

