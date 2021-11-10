《再戰明天》歐央行執委連恩講話，瑞聲中芯公布業績

《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行執委連恩講話，及瑞聲中芯公布業績，料為明日市場

焦點。

各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行。本港時間１１日

４：０５ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯參與有關央行的經濟發展的看法與金融業風險的討論。１１

日晚８：１５ｐｍ，歐洲央行執委連恩在歐洲央行和紐約聯儲第二屆聯合會議上做開場講話。



＊日公布１０月ＰＰＩ，英公布多項數據＊



在數據方面，１１日７：５０ａｍ，日本公布１０月生產者物價指數，月率料由０﹒３％升

上０﹒４％，年率料由６﹒３％升上７％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料由

４﹒６％升上４﹒８％。３：００ｐｍ，英國公布第三季出口，季率料由６﹒２％逆轉至下滑

１﹒５％；第三季國內生產總值季率料由５﹒５％降至１﹒５％，年率料由２３﹒６％降至

６﹒８％；第三季進口季率料由２﹒４％升上３﹒４％；９月服務業指數月率料由０﹒３％升上

０﹒５％；９月工業生產月率料由０﹒８％降至０﹒２％，年率料由３﹒７％降至３﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、瑞聲（０２０１８）、中芯

（００９８１）。（ｗａ）

