  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 19:28

《再戰明天》歐央行執委連恩講話，瑞聲中芯公布業績

　　《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行執委連恩講話，及瑞聲中芯公布業績，料為明日市場
焦點。
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行。本港時間１１日
４：０５ｐｍ，瑞典央行總裁英韋斯參與有關央行的經濟發展的看法與金融業風險的討論。１１
日晚８：１５ｐｍ，歐洲央行執委連恩在歐洲央行和紐約聯儲第二屆聯合會議上做開場講話。

＊日公布１０月ＰＰＩ，英公布多項數據＊

　　在數據方面，１１日７：５０ａｍ，日本公布１０月生產者物價指數，月率料由０﹒３％升
上０﹒４％，年率料由６﹒３％升上７％。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月失業率，料由
４﹒６％升上４﹒８％。３：００ｐｍ，英國公布第三季出口，季率料由６﹒２％逆轉至下滑
１﹒５％；第三季國內生產總值季率料由５﹒５％降至１﹒５％，年率料由２３﹒６％降至
６﹒８％；第三季進口季率料由２﹒４％升上３﹒４％；９月服務業指數月率料由０﹒３％升上
０﹒５％；９月工業生產月率料由０﹒８％降至０﹒２％，年率料由３﹒７％降至３﹒１％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、瑞聲（０２０１８）、中芯
（００９８１）。（ｗａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/11/2021
【ESG】黃錦星：2050前實現碳中和具挑戰性　必須迎難而上
中國故事10/11/2021
《神州經脈》中美元首或下周通話　通脹數據坐火箭　外資出逃百億
財經熱話10/11/2021
領展中期可分派總額增14%勝預期　摩通：目標價87元
財經熱話10/11/2021
【騰訊業績】騰訊第三季純利按年升3%勝預期，股價績前彈逾4%
財經熱話10/11/2021
【逆市反彈】舜宇受兩大陰霾掣肘 專家料220元遇阻力 花旗看280元
財經熱話10/11/2021
《成敗也Tesla》股東高沽Tesla價再急跌　贛鋒億和跟插比亞迪挫半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金