【ＥＳＧ】法盛：ＥＳＧ投資趨勢增，投資者指企業不僅對股東負責

《經濟通通訊社１０日專訊》法盛投資管理（Ｎａｔｉｘｉｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｍａｎａｇｅｒｓ）進行了一項針對個人投資者的訪問。研究指，全球大多數（６０％）投資者

不認同企業只需為股東創造價值的想法。調查結果亦顯示，投資者也期望企業為其對環境和社會

的影響負責，希望看到決策者和私營機構，包括基金經理能採取更多行動。

法盛投資管理表示，去年環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）投資策略的全球總資產達到

１﹒６萬億美元，ＥＳＧ趨勢有繼續增強的跡象。調查發現，２１％的個人投資者目前採用

ＥＳＧ投資策略；其中，２４％的人在過去一年首次投資ＥＳＧ，而曾經投資ＥＳＧ的人中，有

逾三成（３３％）增加了他們現有的ＥＳＧ配置。在尚未投資ＥＳＧ的人中，近一半（４９％）

表示他們有興趣瞭解更多。



＊逾４成ＥＳＧ投資者將ＥＳＧ投資視為幫助環境的一種方式＊



法盛投資管理指，在各界關注全球暖化和可持續發展議題之下，超過四成（４１％）ＥＳＧ

投資者將ＥＳＧ投資視為幫助環境的一種方式。不過，投資者的觀點是務實的；有近四成的投資

者（３７％）表示想「創造更好的世界」，而ＥＳＧ開拓了新的投資機會；大約同樣多人認為

ＥＳＧ只是一種更好的投資方式（３５％）。

最新數據證明ＥＳＧ投資可望創出領先表現。截至今年第三季末，Ｓ＆Ｐ５００ ＥＳＧ指

數在過去三年（截至２０２１年１０月３日）的表現，超越了Ｓ＆Ｐ ５００指數３﹒７％。基

金經理及理財顧問於推動可持續性及更廣泛採用ＥＳＧ擔當著重要角色。法盛投資管理的調查指

出，投資者決心致力於可持續發展的商業目標與實踐。過半數的投資者（５８％）認為他們有責

任以其投資去解決社會問題。他們作出的承諾超出了個人責任，擴展至基金經理。基金經理堅持

以同樣的標準積極參與投資。

法盛投資管理調查了８５５０名來自２４個國家的個人投資者，目的是瞭解他們對市場和投

資的看法。數據由ＣｏｒｅＤａｔａ Ｒｅｓｅａｒｃｈ於２０２１年３月和４月收集。

８５５０名個人投資者的最低可投資淨資產均為１０萬美元（或同等購買力平價）。（ｓｌ）



