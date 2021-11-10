【ＥＳＧ】陳翊庭：港交所在推動可持續性發展方面具獨特地位

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（０３８８）上市主管陳翊庭在出席網絡研討會致辭時

表示，氣候變化為企業帶來了巨大的金融風險，但也帶來了巨大機會，例如為可持續的低碳經濟

提供清潔能源融資，亦指早前政府也提出了２０５０年前實現碳中和的目標，港交所位於亞洲全

球資本市場的中心，在成為可持續性發展議程的推動者方面，具有獨特的地位。

她續指，作為國際交易所營運商、市場監管機構及上市公司，會以身作則在業務營運和市場

中促進可持續性，港交所最近加入了格拉斯哥淨零金融聯盟，該聯盟致力於加速向淨零排放的全

球經濟過渡並支持全球努力實現巴黎協定的目標。

她提及，港交所作為超過２５００家上市公司的一線監管機構，在促進良好的企業治理和

ＥＳＧ管理文化方面發揮著重要的作用，而且從２０１６年開始所有上市發行人都需要每年發布

ＥＳＧ報告，通過上市監管規則和教育，尋求為市場提供ＥＳＧ披露、應用和實施的框架。

她指出，作為綠色和可持續金融跨機構指導小組的成員，致力於在２０２５年前實現相關的

金融部門與氣候相關財務披露工作小組（ＴＣＦＤ）一致的氣候相關信息披露，在全球尺度和標

準趨同方面正在取得大量的進展，預計這一發展將進一步的加速。（ｂｎ）



