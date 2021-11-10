領展（８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合用途停車場

《經濟通通訊社１０日專訊》領展（００８２３）公布，今日與賣方訂立買賣協議，收購位

於柴灣嘉業街６０號９層高的倉庫大廈，以及位於九龍紅磡寶來街５０號１３層高之綜合用途停

車場大廈，代價分別為２７億元及３１﹒２億元，收購價較該等物業於今年１０月２２日的估值

總額６０﹒８１億元折讓４﹒３％。

根據買賣協議，於交易完成後，領展將與在香港代理平治汽車的知名汽車經銷商仁孚行，為

該兩項物業各自簽訂租務協議及續租安排，協議包含初始為期五年的租約及享有連續三次每次續

租三年的續租權。該綜合租約一方面能為領展帶來穩定的現金流，並在每個租賃期限內確保每年

４％的租金升幅。

於落實成交後，領展將與租戶就目標物業訂立租約，由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業

而言，現有租約將於２０２２年６月３０日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，以重續

連續以三年為期限的租約。根據柴灣物業租約，租金將為每月７３１﹒４萬元直至２０２２年６

月３０日，自２０２２年７月１日起則為每月７９３﹒５萬元；而根據紅磡物業租約，首年租金

為每月７９６﹒２萬元，惟於每份租約期限內每年遞增４％，於成交翌日之每個週年日生效。

據介紹，柴灣物業總樓面面積約為４３﹒８萬平方呎，已重訂用作４Ｓ全方位汽車服務大樓

，設有汽車陳列室、汽車保養及維修中心、倉庫和相關辦公室之用途。紅磡物業總樓面面積約為

４２﹒１萬平方呎，亦已重訂用作４Ｓ全方位汽車服務大樓，設有汽車陳列室、汽車保養及維修

中心之用途，以及一個設有９３２個私人及公共泊車位之停車場。於落實各成交後，領展將成為

相關目標物業之唯一擁有人。

領展指，會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據集團截至今年９月３０日的財務

狀況，交易完成後，集團債務對資產總值比率將由２１﹒６％上升至２３﹒６％。是項收購預計

於今年１２月３１日完成。（ａｃ）

