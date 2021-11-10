【騰訊業績】騰訊（７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至今年９月底止第三季業績，

純利為３９５﹒１億元（人民幣．下同），按年升３％，按季則跌７％，每股基本盈利

４﹒１４３元。

第三季收入為１４２３﹒６８億元，按年升１３％，按季升３％；毛利為６２７﹒４７億元

，按年升１１％，按季持平；經營盈利為５３１﹒３７億元，按年升２１％，按季升１％。

（ａｃ）





＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告









