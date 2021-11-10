【新冠肺炎】本港新增５宗輸入確診，包括三名機組人員

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日

新增５宗輸入病例，當中３宗涉及機組人員，其中一人１１月８日由卡塔爾抵港後確診，帶有

Ｎ５０１Ｙ變種病毒；另２人為本地國泰（００２９３）機師，均於１１月６日乘貨機由德國法

蘭克福抵港，他們入境後於機場沒確診。



＊染疫機師妻子任教愉景灣國際學校＊



新增個案中，５７歲男機組人員與太太、２名兒子及２名外傭居於愉景灣，１１月８日於社

區採樣中心留樣本確診，病毒量低，為ＣＴ值３３至３４，但入院後ＣＴ值下降至１７，即病毒

量高，估計屬新近感染，並於外地染疫。他的密切接觸者有４名家人及１３名共事的機組人員，

其太太是愉景灣國際學校的教師，２名兒子亦於該校就讀，家人的密切接觸者共１２０名師生要

檢測。

同行２９歲機組人員亦於同日由法蘭克福抵港，居於尖沙咀棉登徑凱譽，１１月８日到社區

檢測中心採樣後確診，ＣＴ值是１３至１６。歐家榮稱，正進行基因排序，以了解其感染源頭。

他昨日（９日）入院，再採樣發現ＣＴ值是１７﹒３，病毒量高，亦是新近感染。他１１月７日

去過海洋公園。



＊菲律賓女外傭曾入住銅鑼灣柏麗酒店＊



餘下２宗個案是完成酒店檢疫後，於社區驗到確診，其中一名是３０歲的菲律賓女外傭，抵

港後於荃灣絲麗酒店檢疫，期間６次樣本沒確診，１１月７日完成檢疫後入住銅鑼灣柏麗酒店，

１１月８日於私家診所採樣確診，病毒量低。她入院後再驗為陰性，相信已經康復，屬「復陽」

個案。

另１宗是１５歲的女童，沒有接種新冠疫苗，１０月１４日由意大利羅馬抵港，她在酒店檢

疫期間，６次檢測均沒確診，完成檢疫後，入住尖沙咀馬可孛羅港威酒店，之後去社區檢測中心

採樣，發現確診，帶有Ｌ４５２Ｒ變種病毒，ＣＴ值為２７至２９，昨入院後再採樣，顯示她有

抗體，即非新近感染。（ｈｙ）

