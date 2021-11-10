  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 16:36

【新冠肺炎】本港新增５宗輸入確診，包括三名機組人員

　　《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日
新增５宗輸入病例，當中３宗涉及機組人員，其中一人１１月８日由卡塔爾抵港後確診，帶有
Ｎ５０１Ｙ變種病毒；另２人為本地國泰（００２９３）機師，均於１１月６日乘貨機由德國法
蘭克福抵港，他們入境後於機場沒確診。

＊染疫機師妻子任教愉景灣國際學校＊

　　新增個案中，５７歲男機組人員與太太、２名兒子及２名外傭居於愉景灣，１１月８日於社
區採樣中心留樣本確診，病毒量低，為ＣＴ值３３至３４，但入院後ＣＴ值下降至１７，即病毒
量高，估計屬新近感染，並於外地染疫。他的密切接觸者有４名家人及１３名共事的機組人員，
其太太是愉景灣國際學校的教師，２名兒子亦於該校就讀，家人的密切接觸者共１２０名師生要
檢測。
　　同行２９歲機組人員亦於同日由法蘭克福抵港，居於尖沙咀棉登徑凱譽，１１月８日到社區
檢測中心採樣後確診，ＣＴ值是１３至１６。歐家榮稱，正進行基因排序，以了解其感染源頭。
他昨日（９日）入院，再採樣發現ＣＴ值是１７﹒３，病毒量高，亦是新近感染。他１１月７日
去過海洋公園。

＊菲律賓女外傭曾入住銅鑼灣柏麗酒店＊

　　餘下２宗個案是完成酒店檢疫後，於社區驗到確診，其中一名是３０歲的菲律賓女外傭，抵
港後於荃灣絲麗酒店檢疫，期間６次樣本沒確診，１１月７日完成檢疫後入住銅鑼灣柏麗酒店，
１１月８日於私家診所採樣確診，病毒量低。她入院後再驗為陰性，相信已經康復，屬「復陽」
個案。
　　另１宗是１５歲的女童，沒有接種新冠疫苗，１０月１４日由意大利羅馬抵港，她在酒店檢
疫期間，６次檢測均沒確診，完成檢疫後，入住尖沙咀馬可孛羅港威酒店，之後去社區檢測中心
採樣，發現確診，帶有Ｌ４５２Ｒ變種病毒，ＣＴ值為２７至２９，昨入院後再採樣，顯示她有
抗體，即非新近感染。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/11/2021
【逆市反彈】舜宇受兩大陰霾掣肘 專家料220元遇阻力 花旗看280元
財經熱話10/11/2021
《成敗也Tesla》股東高沽Tesla價再急跌　贛鋒億和跟插比亞迪挫半成
FOCUS10/11/2021
【FOCUS】PPI刷新26年最高　年關痛苦或續遭低估
財經熱話10/11/2021
學者認為電費加幅合理　花旗料港燈收益率高於中電
財經熱話10/11/2021
《榮辱互見》花樣年遭追債復牌後急瀉　有線獲鄭家純接手爆升　恒汽配股先跌後倒升　
開市Good Morning10/11/2021
熊麗萍料大市未調整完　舜宇220元見阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金