《小傳日記》魚缸午後大翻身，內房科技百媚生！

《小傳日記》魚缸今朝早都係比較悶，繼續陰啲陰啲咁跌。不過去到晏晝，成個環境唔同晒
！跌到殘到不可再殘嘅內房突然炒高，潤地（０１１０９）做埋表現最好藍籌。騰訊
（００７００）業績未出都炒埋一份，就連１０月手機鏡頭產量麻麻嘅舜宇（０２３８２）都由
跌轉升，令魚缸重現久違嘅生氣，升到近二萬五添！最終魚缸收報點，升點或唔夠巴仙，主板成
交９８５﹒７４億銀。國企指數報８８０６點，升１２點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報
６２２１點，升２７點或升唔夠１巴仙。
Ａ股造好。上證綜合指數報３５０７點，升８點或升唔夠１巴仙，成交４２１２﹒０１億銀
人民幣。深證成份指數報１４５７１點，升６３點或升唔夠１巴仙，成交２６６７﹒７１億銀人
民幣。
科技股普遍反彈。騰訊一陣公布業績，績前有資金突然掃貨科技股。騰訊升４巴仙，報
４８３﹒６銀；美團（０３６９０）升３巴仙，報２７７﹒４銀；阿里（０９９８８）升３巴仙
，報１６１﹒２銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升３巴仙，報６３０﹒５銀。
內房物管股突然午後炒起，據神州《證券時報》報道，中國銀行間市場交易商協會昨日（９
日）舉行房企代表座談會。據悉，部分與會房企有計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具
，魚缸憧憬阿爺或寬鬆內房嘅融資渠道。世茂（００８１３）升１７巴仙，報１０﹒５銀；世茂
服務（００８７３）升１６巴仙，報１２﹒０４銀；奧園（０３８８３）升１６巴仙，報
２﹒４３銀；融創（０１９１８）升１５巴仙，報１５﹒８８銀；旭輝永升（０１９９５）升
１１巴仙，報１４﹒３４銀。
據內地傳媒報道，國家醫保談判今日討論納入抗癌ＰＤ－１抑製劑，醫療股突然午後超高。
君實生物（０１８７７）升１３巴仙，報４５﹒５銀；嗶哩嗶哩（０９６２６）升３巴仙，報
６３０﹒５銀；信達生物（０１８０１）升５巴仙，報８０﹒１５銀；百濟神州（０６１６０）
升６巴仙，報２３２﹒６銀。
當然，都有隻股票跌得幾傷，就係蒙牛（０２３１９）啦。官媒出聲話依家乳製品價格偏高
，一定程度上抑制了乳製品消費需求增長，全日跌５巴仙，報４６﹒３銀為表現最差藍戰士。
今日魚缸整個反高潮你嘆，來個單日轉向，仲要見大市成交增加，內房呢種夾法相信大機會
阿爺放鬆內房的融資渠道，筆者估計短線利好返大市氣氛，可以做返些少好倉！請請！
《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
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