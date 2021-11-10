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即市新聞

10/11/2021 09:26

【聚焦人幣】截至１０月末外資持銀行間債券總量較去年增六千億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》綜合上海清算所和中央結算公司最新數據，今年截至１０月底
，境外投資者持有人民幣債券規模為３﹒８５萬億元（人民幣．下同），直逼４萬億元大關，約
佔銀行間債券市場總托管量的３﹒４％，較去年末增加近６０００億元。
　　隨著近期富時羅素將中國國債納入富時世界國債指數（ＷＧＢＩ），境外投資者加速布局中
國債市。中央結算公司昨日（９日）發布債券托管量數據顯示，１０月份，境外機構的人民幣債
券托管面額為３﹒５２萬億元，較９月增加２２６億元。
　　此外，國際金融協會（ＩＩＦ）最新數據顯示，１０月流入新興市場國家的投資總額為
２４９億美元。其中，中國股市流入７３億美元，中國債市流入６３億美元，合計佔據新興市場
國家當月流入資金總額的５４﹒６％。
　　瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔指，預計今年全年中國債券市場的外資流入規模有
望達到８０００億元人民幣。除了「入指」這一利好之外，境外投資者青睞人民幣債券的原因還
包括，一是當前中美１０年期國債的利差維持在１５０點子上下，高於２０１５年以來的歷史均
值水平，二是今年以來人民幣對美元匯率相對平穩，這兩方面因素都推動境外投資者人民幣債券
配置的繼續增長。（ｌｃ）

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