【新冠肺炎】全國昨新增３９宗本土確診，遼寧１７宗最多

《經濟通通訊社１０日專訊》國家衛健委公布，昨日（９日）新增確診病例５４宗。其中境

外輸入病例１５宗（上海３宗，山東３宗，廣西３宗，北京１宗，遼寧１宗，吉林１宗，河南１

宗，廣東１宗，雲南１宗），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例，河南、廣西各１宗；本土病

例３９宗（遼寧１７宗，均在大連市；河南８宗，其中鄭州市７宗、周口市１宗；河北５宗，均

在辛集市；黑龍江４宗，均在黑河市；江西２宗，均在上饒市；雲南２宗，均在德宏傣族景頗族

自治州；四川１宗，在成都市），含６宗由無症狀感染者轉為確診病例均在河南。無新增死亡病

例。新增１宗疑似病例，為上海境外輸入病例。新增無症狀感染者３９宗，新增治愈出院病例

５４宗。

截至１１月９日，現有確診病例１２２２宗（其中重症病例２１宗），累計治愈出院病例

９２０８１宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９７９３９宗。境外輸入現有確診

病例３８８宗，現有疑似病例２宗。累計確診病例９７９４宗，累計治愈出院病例９４０６宗，

無死亡病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８９７宗。其中，香港特別行政區１２３６９宗（出

院１２０３６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７５宗），台灣地區

１６４５１宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

