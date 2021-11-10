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即市新聞

10/11/2021 16:52

【大國博弈】台積電等逾７０家半導體企業已向美國提交供應鏈信息

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《新華社》報道，美國政府網站數據顯示，截至１１月８日
，７０多家實體已向美國商務部提交半導體供應鏈相關信息，其中包括亞馬遜、思科、美光科技
、台積電、聯華電子、韓國ＳＫ海力士、日本索尼半導體解決方案等知名企業。
　　今年年初以來，全球半導體短缺現象日益突出，多家汽車製造商因「缺芯」被迫停產或減產
。以應對全球芯片危機為名，美國商務部於９月２３日發出通知，要求全球半導體供應鏈主要企
業在４５天之內提供相關信息，包括庫存、產能、原材料採購、銷售、客戶信息等。信息徵集對
象涵蓋整個半導體供應鏈，包括半導體設計和製造企業、材料和設備供應商、中間商以及終端用
戶。

＊美國索取半導體產業數據引發行業擔憂＊

　　美國商務部收集敏感數據信息，對全球半導體產業利益攸關者帶來困擾，並引發行業擔憂。
代表亞馬遜、谷歌等美國科技公司利益的信息技術工業委員會８日在向美國商務部提交的書面意
見中表示，商務部要求企業提交敏感和專有信息的做法並非解決與半導體供應相關問題的最有效
方式，該委員會對商務部收集數據的做法表示擔憂，因為目前並不清楚這些數據將會被如何使用
，以及誰會接觸到這些數據。
　　美國智庫戰略與國際研究中心高級副總裁馬修指出，美國希望與韓國合作建立更加安全和更
具韌性的半導體供應鏈，但同時又強調加大美國本土半導體生產，出台對美國供應商更優惠的「
購買美國貨」政策，此外美韓半導體企業在市場上還是競爭對手，這些分歧和矛盾可能會阻礙雙
方在半導體領域的合作。（ｊｔ）

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