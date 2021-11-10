【債務風險】ＣＦ４０論文：中國地產行業硬著陸風險已現端倪

《經濟通通訊社１０日專訊》市場對內房行業不斷擴大的流動性危機感到擔憂，包括近幾周

出現一系列境外債務違約、信用評級下調以及一些開發商的股債遭到拋售。內地監管機構亦召開

多次會議與企業商討形勢。中國金融四十人論壇（ＣＦ４０）近日發布工作論文稱，進入

２０２１年下半年以後中國房地產行業面臨前所未有壓力，硬著陸風險已現端倪；防止房地產市

場硬著陸，最重要的是防止房地產企業出現流動性危機，保住企業現金流。

該份名為「如何防範房地產市場硬著陸風險」的工作論文並指出，首先要及時放鬆對住房抵

押貸款政策的額度限制；其次是支持對房地產企業債務的借新還舊；再次是對過去經營狀況良好

但突然陷入流動性困境房企的緊急救助貸款，貸款利率不必優惠但數量上要足以幫助企業應對危

機。

同時，要提振全社會社融增速，防止房地產市場下行擴散到其他行業和部門，防止不斷放大

的負反饋機制；近期內延緩出台其他對房地產市場影響過大的其他政策。



＊房地產稅需要找到更合理的時機出台＊



值得關注的是，市場目前普遍擔心房地產稅會於近期出台，這將對樓市銷售會造成再次負面

衝擊。對此，論文提及，房地產稅是長久之計，但需要找到更合理的時機出台。

國務院發展研究中心周一（９日）與多家房企和銀行在深圳舉行了會議。參加會議的包括萬

科（０２２０２）（深：０００００２）、佳兆業（０１６３８）及部分金融機構等。此外，中

國銀行間市場交易商協會亦於當日舉行房地產企業代表座談會。參會人士透露，招商蛇口

（深：００１９７９）、保利發展（滬：６０００４８）、碧桂園（０２００７）、龍湖集團

（００９６０）、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具

，顯示監管對企業信貸鬆綁的信號。（ｗｌ）

