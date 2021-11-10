《股林淘金－林家亨》通脹有壓力，美股漸回吐

《股林淘金》美國昨天（９日）公布的製造商物價指數按年上升８﹒６％，扣除食物及能源

上升幅度也達６﹒８％，數據反映美國通脹高企，後市存隱憂。美國Ｔｅｓｌａ汽車股價在大股

東兼ＣＥＯ Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ粉絲投票贊成Ｅｌｏｎ應沽售１０％股票後，其股價昨天大跌

１１﹒９９％，成交金額高達６２５億美元，拖累納指下跌９５點，道指亦有跌幅１１２點。中

概電車三寶股份在美股ＡＤＲ也受影響下跌４﹒３７％－５﹒９６％不等，比亞迪

（０１２１１）股價亦下跌３﹒５７元。其他港股ＡＤＲ表現如下：



騰訊（００７００）上升２﹒２７元，

港交所（００３８８）下跌２﹒７８元，

網易（０９９９９）下跌２﹒８９元，

阿里巴巴（０９９８８）下跌１﹒１元，

美團（０３６９０）上升０﹒３３元，

京東集團（０９６１８）下跌０﹒９２元。



港股ＡＤＲ比例指數下跌７６點。今日（１０日）收市後，騰訊將會公布第三季季度業績。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述騰訊、京東及比亞迪股份



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