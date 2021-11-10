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10/11/2021 09:22

【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％。
　　公開市場今日有５００億元逆回購到期，即今日淨投放５００億元。
　　進入１１月以來，央行公開市場逆回購近期持續加量。業內人士表示，１１月市場流動性有
所需求上升，央行通過公開市場操作進行合理補充。年底前逆回購操作規模仍可能加大。
（ｃａ）

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