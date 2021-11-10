  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 12:48

【大國博弈】習近平：願與美方加強各領域合作，促兩國關係回正軌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據中國駐美國大使館官網消息，美中關係全國委員會１１月９
日在紐約舉行２０２１年度晚宴。中國國家主席習近平和美國總統拜登分別致賀信，由中國駐美
國大使秦剛和美中關係全國委員會董事會主席雅各布．盧分別宣讀。
　　習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。當前，中美關係正處於重要歷史
關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。習近平強調，中方願本著相互尊重、和
平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性
挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關系重回健康穩定發展的正確軌道。
　　秦剛在致辭中表示，習近平的賀信表達了中方對發展中美關係的積極態度和原則立場。中方
對美政策保持高度的延續性和穩定性，始終從兩國人民和世界人民根本利益出發，從戰略高度和
長遠角度看待和把握中美關係。有人說，中美關係不能回到從前了，難道就因為如此，我們就可
以不珍惜，甚至任意破壞它嗎？我們絕不認同。
　　據外電引述消息報道，國家主席習近平與美國總統拜登會在下星期舉行視像工作會議。據兩
名知情人士透露，峰會的確切日期仍磋商中，不過會議不會討論會否重開中國駐休斯敦總領事館
及美國駐成都總領事館。

＊拜登：美中關係具有全球意義＊

　　據中方新聞稿，拜登總統在賀信中表示，今天，我們的世界正處於歷史的轉折點。從應對新
冠肺炎疫情到解決氣變危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。解決這些挑戰和抓住諸多機遇
需要國際社會更廣泛地團結起來，我們每個人都盡自己的一份力量來建設一個安全、和平、充滿
活力的未來。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS10/11/2021
【FOCUS】PPI刷新26年最高　年關痛苦或續遭低估
財經熱話10/11/2021
學者認為電費加幅合理　花旗料港燈收益率高於中電
財經熱話10/11/2021
《榮辱互見》花樣年遭追債復牌後急瀉　有線獲鄭家純接手爆升　恒汽配股先跌後倒升　
開市Good Morning10/11/2021
熊麗萍料大市未調整完　舜宇220元見阻力
香港要聞09/11/2021
【兩電加價】港燈明年加電費7%　中電加5.8%
中國故事09/11/2021
《神州經脈》人行推碳減排支持工具　房企為解難頻赴會　滬指收升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金