【大國博弈】習近平：願與美方加強各領域合作，促兩國關係回正軌

《經濟通通訊社１０日專訊》據中國駐美國大使館官網消息，美中關係全國委員會１１月９

日在紐約舉行２０２１年度晚宴。中國國家主席習近平和美國總統拜登分別致賀信，由中國駐美

國大使秦剛和美中關係全國委員會董事會主席雅各布．盧分別宣讀。

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。當前，中美關係正處於重要歷史

關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。習近平強調，中方願本著相互尊重、和

平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性

挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關系重回健康穩定發展的正確軌道。

秦剛在致辭中表示，習近平的賀信表達了中方對發展中美關係的積極態度和原則立場。中方

對美政策保持高度的延續性和穩定性，始終從兩國人民和世界人民根本利益出發，從戰略高度和

長遠角度看待和把握中美關係。有人說，中美關係不能回到從前了，難道就因為如此，我們就可

以不珍惜，甚至任意破壞它嗎？我們絕不認同。

據外電引述消息報道，國家主席習近平與美國總統拜登會在下星期舉行視像工作會議。據兩

名知情人士透露，峰會的確切日期仍磋商中，不過會議不會討論會否重開中國駐休斯敦總領事館

及美國駐成都總領事館。



＊拜登：美中關係具有全球意義＊



據中方新聞稿，拜登總統在賀信中表示，今天，我們的世界正處於歷史的轉折點。從應對新

冠肺炎疫情到解決氣變危機的現實威脅，美中關係具有全球意義。解決這些挑戰和抓住諸多機遇

需要國際社會更廣泛地團結起來，我們每個人都盡自己的一份力量來建設一個安全、和平、充滿

活力的未來。（ｗｌ）

