【聚焦數據】１０月ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今日（１０日）公布，１０月工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲１３﹒５％，漲幅比９月擴大２﹒８個百分點，創新高，亦高於市場預期的

１２﹒４％。

１－１０月平均ＰＰＩ同比上漲７﹒３％。

１０月ＣＰＩ同比漲幅增至１﹒５％，ＣＰＩ與ＰＰＩ兩者之間１２個百分點的剪刀差創下

歷史最闊。（ｃａ）





