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10/11/2021 09:58

【數據解讀】統計局：輸入因素疊加國內供應偏緊致ＰＰＩ漲幅擴大

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地１０月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比漲
１３﹒５％，增速較上月加快２﹒８個百分點，高於市場預期的增１２﹒７％，為歷史新高。對
此，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，１０月份受國際輸入性因素疊加國內主要能源
和原材料供應偏緊影響，ＰＰＩ漲幅有所擴大。
　　據測算，在１０月份１３﹒５％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒８
個百分點，與上月相同；新漲價影響約為１１﹒７個百分點，比上月增加２﹒８個百分點。

＊煤炭供應偏緊，價格上漲較多＊

　　從環比看，ＰＰＩ上漲２﹒５％，漲幅比上月擴大１﹒３個百分點。其中，生產資料價格上
漲３﹒３％，漲幅擴大１﹒８個百分點；生活資料價格由持平轉為上漲０﹒１％。國際原油價格
波動上行，帶動國內石油相關行業價格上漲，其中石油開採業價格上漲７﹒１％，化學原料和化
學製品製造業價格上漲６﹒１％，精煉石油產品製造業價格上漲５﹒８％，化學纖維製造業價格
上漲３﹒５％，上述４個行業合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒７６個百分點。
　　煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開採和洗選業價格上漲２０﹒１％，煤炭加工業價格上
漲１２﹒８％，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒７４個百分點。部分高耗能行業產品價格上漲，非金
屬礦物製品業價格上漲６﹒９％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲３﹒６％，黑色金屬冶煉
和壓延加工業價格上漲３﹒５％，上述３個行業合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒８１個百分點。
　　另外，燃氣生產和供應業價格上漲１﹒３％，黑色金屬礦採選業價格下降８﹒９％。

＊煤炭開採和洗選業價格上漲是ＰＰＩ同比漲幅擴大主因＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ上漲１３﹒５％，漲幅比上月擴大２﹒８個百分點。其中，生產資料價格
上漲１７﹒９％，漲幅擴大３﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒６％，漲幅擴大０﹒２個百
分點。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３６個，與上月相同。
　　主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲１０３﹒７％，漲幅擴大２８﹒８個百分點；石油
和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製
品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格漲幅在
１２﹒０％　５９﹒７％之間，擴大３﹒２　１６﹒１個百分點。上述８個行業合計影響ＰＰＩ
上漲約１１﹒３８個百分點，超過總漲幅的八成。（ｃａ）

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