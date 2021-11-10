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10/11/2021 09:56

【數據解讀】統計局：１０月ＣＰＩ環比轉漲，鮮菜價格升逾１６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布的數據顯示，１０月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲１﹒５％，漲幅較９月擴大０﹒８個百分點，亦高於市場預期的漲１﹒４％
，漲幅創２０２０年９月以來１３個月最高。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，受
特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，ＣＰＩ有所上漲。
　　據測算，在１０月份１﹒５％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒２個百分點
，上月為０；新漲價影響約為１﹒３個百分點，比上月擴大０﹒６個百分點。扣除食品和能源價
格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。

＊食品價格環比轉漲１﹒７％，豬價降幅收窄＊

　　從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲０﹒７％。其中，食品價格由上月下降０﹒７％轉為
上漲１﹒７％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３１個百分點，主要是鮮菜價格上漲較多。受降雨天氣、
夏秋換茬、局部地區疫情散發及生產運輸成本增加等因素疊加影響，鮮菜價格上漲１６﹒６％，
影響ＣＰＩ上漲約０﹒３４個百分點，佔總漲幅近五成；隨著消費需求季節性增加，加之第二輪
中央儲備豬肉收儲工作有序開展，豬肉價格自１０月中旬起略有回升，全月平均仍下降２﹒０％
，降幅比上月收窄３﹒１個百分點；水產品和雞蛋供應充足，價格分別下降２﹒３％和２﹒２％
。非食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３５個百
分點。
　　非食品中，工業消費品價格上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點，主要是能源類
產品價格上漲較多，其中汽油和柴油價格分別上漲４﹒７％和５﹒２％，合計影響ＣＰＩ上漲約
０﹒１５個百分點，佔總漲幅兩成多；服務價格上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。

＊鮮菜價格同比漲１５﹒９％，工業消費品漲幅擴＊

　　從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點。其中，食品價格下降
２﹒４％，降幅比上月收窄２﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒４５個百分點。食品中，豬
肉價格下降４４﹒０％，降幅收窄２﹒９個百分點；鮮菜價格由上月下降２﹒５％轉為上漲
１５﹒９％；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲１８﹒６％、１４﹒３％和９﹒３％。
　　非食品價格上漲２﹒４％，漲幅擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒９７個百分點
。非食品中，工業消費品價格上漲３﹒８％，漲幅擴大１﹒０個百分點，其中汽油和柴油價格分
別上漲３２﹒２％和３５﹒７％；服務價格上漲１﹒４％，漲幅與上月相同。（ｗｌ）

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