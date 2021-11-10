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10/11/2021 16:07

【聚焦數據】人行：十月末社融規模存量３０９萬億，同比增１０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，１０月末社會融資規模存量為３０９﹒４５萬
億元（人民幣．下同），同比增長１０％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１８９﹒２萬億元，同比增長１２％；對實體經
濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒３１萬億元，同比增長０﹒３％；委托貸款餘額為
１０﹒９１萬億元，同比下降１﹒８％；信托貸款餘額為５﹒０３萬億元，同比下降２７﹒６％
；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒１９萬億元，同比下降１５﹒７％；企業債券餘額為
２９﹒３６萬億元，同比增長６﹒７％；政府債券餘額為５１﹒０８萬億元，同比增長
１３﹒６％；非金融企業境內股票餘額為９﹒１５萬億元，同比增長１３﹒５％。
　　從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６１﹒１％，同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒７％，同
比低０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒５％，同比低０﹒５個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒６％，同比低０﹒９個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１％，同比低０﹒３個百分
點；企業債券餘額佔比９﹒５％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比１６﹒５％，同比
高０﹒５個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃａ）

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