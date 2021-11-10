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10/11/2021 16:10

【聚焦數據】１０月人幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，１０月份人民幣貸款增加８２６２億元（人民
幣．下同），同比多增１３６４億元，多於市場預期的８０００億元，但增量環比９月的
１﹒６６萬億元大減５０﹒２％。
　　分部門看，１０月住戶貸款增加４６４７億元，其中，短期貸款增加４２６億元，中長期貸
款增加４２２１億元；企（事）業單位貸款增加３１０１億元，其中，短期貸款減少２８８億元
，中長期貸款增加２１９０億元，票據融資增加１１６０億元；非銀行業金融機構貸款增加
５８３億元。　
　　１０月末，本外幣貸款餘額１９６﹒３８萬億元，同比增長１１﹒４％。月末人民幣貸款餘
額１９０﹒２９萬億元，同比增長１１﹒９％，增速與上月末持平，比上年同期低１個百分點。
１０月末，外幣貸款餘額９５４４億美元，同比增長３﹒４％。當月外幣貸款增加１３０億美元
，同比少增１０８億美元。

＊１０月份人民幣存款增加７６４９億元，外幣存款增加２１０億美元＊

　　存款方面，１０月份，人民幣存款增加７６４９億元，同比多增１﹒１６萬億元。其中，住
戶存款減少１﹒２１萬億元，非金融企業存款減少５７２１億元，財政性存款增加１﹒１１萬億
元，非銀行業金融機構存款增加１﹒２４萬億元。
　　１０月末，本外幣存款餘額２３６﹒４２萬億元，同比增長９﹒２％。月末人民幣存款餘額
２２９﹒９５萬億元，同比增長９﹒１％，增速比上月末高０﹒５個百分點，比上年同期低
１﹒２個百分點。１０月末，外幣存款餘額１﹒０１萬億美元，同比增長１５﹒５％。當月外幣
存款增加２１０億美元，同比少增７９億美元。（ｃａ）

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