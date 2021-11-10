【ＦＯＣＵＳ】ＰＰＩ刷新２６年最高，年關痛苦或續遭低估

【ＦＯＣＵＳ】德國１４﹒２％、美國８﹒６％、中國１３﹒５％，大宗商品價格居高不下

，推動全球

ＰＰＩ（生產者物價指數）齊齊衝高。國家統計局周三（１０日）揭盅１０月通脹數據，ＰＰＩ

按年升１３﹒５％，大幅高於市場預期的１２﹒４％，錄逾２６年最高；ＣＰＩ（居民消費價格

）按年升１﹒５％，大致符合預期的１﹒４％，惟鮮菜、蛋類漲幅齊錄雙位數。

大宗高企、地產危機、需求乏力、零星疫情、寒冬將至……政策左右為難之際，市場或續

低估即將到來的年關的痛苦。



＊１９９５高通脹記憶似重回眼前＊



國際油價直逼８５美元的７年最高，ＯＰＥＣ＋企硬拒擴大增產，上望１００美元大關或指

日可待；全球基準的澳洲紐卡斯爾港動力煤則穩企１５０美元以上，較一年前翻了１﹒５倍－－

兩大勢力夾擊之下，全世界齊被高通脹「綁架」，各大經濟體ＣＰＩ、ＰＰＩ曲線愈升愈有。

繼美國勞工部周二（９日）公布，當地１０月ＰＰＩ按年加速上升至８﹒６％，錄２０１０

年以來最大年增幅後，中國今早揭盅的１０月ＰＰＩ按年飆１３﹒５％，工業生產者購進價格更

按年勁升１７﹒１％，其中，燃料動力類、有色金屬類、化工原料類分別漲逾４０％、２５％、

２４％。

ＰＰＩ看齊１９９５年７月水平，令當時「交通運輸緊張、能源緊張、重要原材料緊張」的

高通脹

記憶似重回眼前。不過，當時的「高投資膨脹、高工業增長、高貨幣發行」促使人民銀行祭出

緊縮銀根的金融調控控制物價，現時恐難複製。



＊供需雙重衝擊疊加政策兩難＊



何解？看看ＰＰＩ與ＣＰＩ的剪刀差從９月的１０個百分點史上最闊，續擴大至１０月的

１２個百分點，可知一二。一方面，下游消費品生產商承擔著愈來愈大的成本壓力，隨著庫存持

續消減，轉嫁成本已避無可避；但社會總需求仍舊偏弱，此從昔日一座難求的海底撈

（０６８６２）宣布將在本財年底前逐步關閉或暫停約３００間門店可見一斑，意味貨幣政策必

須維持一定程度寬鬆。

另一方面，ＰＰＩ及經濟增長類滯脹特徵日顯，限制政策放水空間。央媽較早時公布的「碳

減排支持工具」即是以結構性貨幣政策工具發揮投放基礎貨幣作用的新嘗試。

供需雙重衝擊疊加政策兩難，市場對第四季增長的共識預測正逼近３％關口（第三季增

４﹒９％）

，另預測明年增長「破５」的也漸增（美銀料４％、高盛野村料４﹒８％）。面對大宗商品價格

高企短期難改，房地產流動性危機火燒連營，國內零星疫情此起彼伏，而寒冬暴雪天氣或加劇能

源食品供應緊張……北京對經濟痛苦的容忍度似乎高得出人意料，市場或續低估即將到來的年關

的痛苦。

