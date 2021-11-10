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10/11/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》比亞迪（１２１１）受惠政策及新能源車前景

　　《投資智慧》乘聯會數據顯示，內地１０月新能源乘用車市場零售達到３２﹒１萬輛，同比
上漲１４１﹒１％；今年首１０個月內地新能源車零售２１３﹒９萬輛，較去年同期增長
１９１﹒９％。得益於對新能源汽車的強勁需求，預計明年新能源車仍會帶來百萬量級的增量，
而車市的主要動力來源也仍於新能源汽車。受惠於大勢所趨，概念股集體拉升。
　
　　其中，首要看好比亞迪（０１２１１）。１０月，集團持續多元化發力，新能源汽車批發銷
量突破萬輛，達８０３７３輛。插電混動汽車方面，集團１０月銷量也進一步拉升至３８６４１
輛，環比增長１７％，推動平價插電混動增長成新亮點。集團早前公布第三季度業績表現也符合
預期，雖受到行業上游漲價、中游缺芯、下游需求偏弱的影響，使得集團毛利率連續四季下跌，
但集團的新能源乘用車銷量仍繼續創歷史新高。２０２１Ｑ３集團新能源乘用車銷量１８﹒１萬
輛，同比增長２８９﹒１％，環比增長８６﹒５％；市佔率持續提升，新能源乘用車市佔率達到
２０﹒０％；經營性現金流量淨額達到２２２億元，同比增加６９％、環比增加１３４％，創歷
史新高。與此同時，集團早前配售５０００萬股新Ｈ股，每股配售股份的配售價２７６﹒０港元
，配售所得款項總額預計約為１３８億港元。配售所得款項淨額將用作集團補充營運資金、研發
投入等用途。集團是次配售所得，加上其原本強勁的現金流，都有助於集團在新能源車業務新一
輪擴張中有更多的突破潛力。
　
　　此外工信部也表示，將研究支持新能源汽車加快發展系列政策舉措，受惠於政策支持及新能
源汽車銷售的強勁前景，對集團未來業績增長具有較強的確定性。
《意博資本亞洲有限公司管理合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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