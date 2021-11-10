《拆局麒想－林嘉麒》首程股權激勵計劃通過，戰略轉型入快車跑道

《拆局麒想》國企改革已有一段時間，政策從前落地，近年部分國企進入收成期。筆者一直

留意首程控股（００６９７）變革，由業務轉型，加上業績不斷改善，整個過程成績有目共睹。

近日股東大會終於批准及採納股權激勵計劃，相信公司戰略轉型已進入快車跑道。



首程早於７月發布自願公告，擬採納股權激勵計劃，通過股票期權的方式，向公司董事、核

心經營管理人員、集團技術和業務骨幹以及未來計劃選聘的重要崗位核心人員共授出１﹒７３億

股公司股票。１１月初，公司召開股東大會，通過了計劃，亦審議並通過了首期授予方案。以

１１月５日（董事會當天）為首次授予日，以每股１﹒６２４元的行權價格向５０名選定員工授

予最多可購買１﹒３８５億股的股份期權，約佔公司已發行股份總數的１﹒９０％，股份期權有

效期為６０個月。此次股權激勵計劃的正式啟動，以主營業務收入平均年增長率、管理車位數量

平均年增長率、科技研發投入、淨資產收益率等指標作為行權考核條件，將核心員工與公司利益

進行深度綁定，不斷為推動公司持續發展注入動力，加強公司管理效率和市場開拓力度。通過該

計劃，公司也展現出對其所在行業長期向好的信心，突出長期發展戰略形象。



股權激勵計劃是２０１６年國資委發布《關於國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的

意見》（下稱《意見》）的一部分，對開展員工持股試點涉及的試點企業條件、持股員工範圍、

出資入股方式、入股價格、股權結構、持股比例、股權流轉等關鍵事項都提出了明確要求，以防

止可能存在的利益輸送，令國有資產流失。《意見》中提及員工股權管理，包括股權管理主體、

股權管理方式、股權流轉及股權分紅等。其中，在股權流轉指，實施員工持股，應設定不少於

３６個月的鎖定期，而離開公司的，應在１２個月內將所持股份進行內部轉讓，給持股平台。符

合條件的員工或非公有資本股東的，轉讓價格由雙方協商確定；轉讓給國有股東的，轉讓價格不

得高於上一年度經審計的每股淨資產值。國有控股上市公司員工轉讓股份按證券監管有關規定辦

理，整個制度完善了員工的工作動力及長效機制。



事實上，內地企業近年為鼓勵員工積極工作，除了加人工，派發花紅外，亦會用上「股權激

勵」。企業為留住核心人才，因此推行長期激勵機制。有條件的給予激勵員工部分股東權益，參

與企業決策、分享利潤、承擔風險，與公司結成利益共同體。與傳統的獎金激勵機制的最大分別

是，企業以某種財務指標作考核，以短期業績表現掛勾，結果犧牲了公司長期利益。首程實施股

權激勵計劃，可有效進一步吸引、激勵和保留核心人才，為公司的長期持續發展奠定人力資源的

競爭優勢。



首程自２０１７年戰略轉型，兩大主業停車出行業務及月基金管理高速成長。２０２１年中

期業績，實現營收６﹒３９億元，同比增長１４８％；毛利率達到５５％，同比上升３９﹒８個

百分點。其中停車出行業務儘管受到疫情影響，仍實現營收２﹒７３億元，同比增長７５％；基

礎設施不動產基金管理業務實現營收３﹒５７億元，同比增長２４８％，並收穫超額回報。預期

首程在此次股權激勵計劃下，營運動力增加新引擎，未來前景更值得期待。股價方面，近半年作

了深度整固，橫力儲力已久，估計只要大行氣氛回穩，爆發力可期。投資者可考慮在１﹒６３元

吸納，止蝕於５％。《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



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