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即市新聞

10/11/2021 08:36

《樓市亮話－湯文亮》地王是否會一石激起千重浪

　　《樓市亮話》上星期三中午，我在凱悅酒店替扶輪社演講，話題當然離不開地產投資，我話
如果豪宅、甲廈樓價上升，地產整體最後亦會上升，近日所見，豪宅高價成交價不絕，１０萬元
一呎並不是奇聞，而且不是一呎，而是一萬呎，即是要１０億元。
　
　　豪宅升，甲廈似乎表現不佳，據測量師報告，甲廈空置率因疫情封關下跌，樓價租金亦同樣
下跌，現在拉拉扯扯，並沒有跡象回升，所以，樓市只得單引擎發力，未能全速前進，而一般分
析員亦不睇好中環地王招標，甚至會話，政府在這個時間招標是不合時宜。
　
　　開標結果，出乎一般人意料之外，恒基以１００分奪標，代表不但是價錢最高，而且規劃是
最好，甚至超乎政府想像。同時亦接近測量師預測上限，這個結果我反而擔心恒基一石激起千重
浪，香港樓價會急升。
　
　　香港受到疫情封關困擾，再加上不少人離開香港，很多人都唔睇好樓市，甚至有評論員話香
港樓價隨時會下跌三成，叫大家拭目以待。但我知道，豪宅的租務市場是沒有問題，甲廈亦逐漸
平穩，如果這兩個引擎回復正常，樓市會再次啟動，但我怎樣也想不到，恒基以１００分奪得中
環地王地皮，１００分代表一個渦輪增壓引擎，令樓市加速升勢，對於有能力而仍未買樓的人，
可能會錯失了良機。我唔敢講樓市會立刻上升，但我敢講市面上在放售中的優質物業立刻會減少
，買家就算有錢都未必可以買到優質單位，這亦是升市先兆，當然亦要有其他因素如開關等配合
，一石是否能夠激起千重浪，是有機會的。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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