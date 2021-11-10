《樓市亮話－湯文亮》地王是否會一石激起千重浪

《樓市亮話》上星期三中午，我在凱悅酒店替扶輪社演講，話題當然離不開地產投資，我話

如果豪宅、甲廈樓價上升，地產整體最後亦會上升，近日所見，豪宅高價成交價不絕，１０萬元

一呎並不是奇聞，而且不是一呎，而是一萬呎，即是要１０億元。



豪宅升，甲廈似乎表現不佳，據測量師報告，甲廈空置率因疫情封關下跌，樓價租金亦同樣

下跌，現在拉拉扯扯，並沒有跡象回升，所以，樓市只得單引擎發力，未能全速前進，而一般分

析員亦不睇好中環地王招標，甚至會話，政府在這個時間招標是不合時宜。



開標結果，出乎一般人意料之外，恒基以１００分奪標，代表不但是價錢最高，而且規劃是

最好，甚至超乎政府想像。同時亦接近測量師預測上限，這個結果我反而擔心恒基一石激起千重

浪，香港樓價會急升。



香港受到疫情封關困擾，再加上不少人離開香港，很多人都唔睇好樓市，甚至有評論員話香

港樓價隨時會下跌三成，叫大家拭目以待。但我知道，豪宅的租務市場是沒有問題，甲廈亦逐漸

平穩，如果這兩個引擎回復正常，樓市會再次啟動，但我怎樣也想不到，恒基以１００分奪得中

環地王地皮，１００分代表一個渦輪增壓引擎，令樓市加速升勢，對於有能力而仍未買樓的人，

可能會錯失了良機。我唔敢講樓市會立刻上升，但我敢講市面上在放售中的優質物業立刻會減少

，買家就算有錢都未必可以買到優質單位，這亦是升市先兆，當然亦要有其他因素如開關等配合

，一石是否能夠激起千重浪，是有機會的。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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