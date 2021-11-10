【香港政情】男學生承認前年８３１太子站暴動罪，判囚４０個月

《經濟通通訊社１０日專訊》前年８月３１日港鐵太子站發生衝突，期間警方拘捕多人。其
中２０歲男學生溫嘉霖，承認兩項暴動罪，判監３年４個月。
案情指，當日港島及九龍有遊行，有示威者在旺角站及太子站聚集，包括用槌破壞大堂閘機
、閉路電視及車站控制室，有人站在閘門阻止列車開出。被告用行山杖敲打地面、威嚇乘客，警
方之後在被告的住所，檢獲當日穿著的衣服及行山杖。（ｃｌ）（ｚｚ）
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