  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 11:20

【香港政情】男學生承認前年８３１太子站暴動罪，判囚４０個月

　　《經濟通通訊社１０日專訊》前年８月３１日港鐵太子站發生衝突，期間警方拘捕多人。其
中２０歲男學生溫嘉霖，承認兩項暴動罪，判監３年４個月。
　　案情指，當日港島及九龍有遊行，有示威者在旺角站及太子站聚集，包括用槌破壞大堂閘機
、閉路電視及車站控制室，有人站在閘門阻止列車開出。被告用行山杖敲打地面、威嚇乘客，警
方之後在被告的住所，檢獲當日穿著的衣服及行山杖。（ｃｌ）（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/11/2021
《榮辱互見》花樣年遭追債復牌後急瀉　有線獲鄭家純接手爆升　恒汽配股先跌後倒升　
開市Good Morning10/11/2021
熊麗萍料大市未調整完　舜宇220元見阻力
香港要聞09/11/2021
【兩電加價】港燈明年加電費7%　中電加5.8%
中國故事09/11/2021
《神州經脈》人行推碳減排支持工具　房企為解難頻赴會　滬指收升
生財有道09/11/2021
《笑傲缸湖》買Crypto一年就可以財自？跟蹤價格你要知！
財經熱話09/11/2021
【雙11炒D乜】首階段銷情勝去年 買阿里京東能否處之泰然？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金