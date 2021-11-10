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10/11/2021 12:27

【新冠肺炎】下周三起新西蘭改列中風險區，屆時再無地區列低風險

　　《經濟通通訊社１０日專訊》政府今日公布，因應新西蘭新冠肺炎疫情最新發展，列該區為
中風險Ｂ組指明地區，並將收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求，相關調整由下周三（１７日）凌
晨零時起生效。
　　政府發言人表示，新西蘭當局早前宣布將採取「與病毒共存」政策並訂定完成疫苗接種的目
標，當局留意到當地的確診個案一直有所增加。因應輸入個案的風險上升，本港必須收緊從新西
蘭到港人士的檢疫要求。
　　在抵港當天或之前１４天曾逗留Ｂ組指明地區，並已完成疫苗接種的人士須於指定檢疫酒店
強制檢疫１４天，其間接受四次檢測，並於其後七天自行監察，及於抵港第１６天和第１９天接
受強制檢測。至於未完成疫苗接種的相關香港居民則須於指定檢疫酒店強制檢疫２１天，其間接
受六次檢測。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。
　　現時，新西蘭是唯一的Ｃ組指明地區。換言之，從１１月１７日起，將無任何海外地區被指
明為Ｃ組指明地區。屆時，從海外地區來港，於指定檢疫酒店進行強制檢疫的最短檢疫期將為
１４天（即適用於從Ｂ組指明地區抵港、並已完成疫苗接種人士的檢疫期）。（ｃｌ）

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