【新冠肺炎】下周三起新西蘭改列中風險區，屆時再無地區列低風險

《經濟通通訊社１０日專訊》政府今日公布，因應新西蘭新冠肺炎疫情最新發展，列該區為

中風險Ｂ組指明地區，並將收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求，相關調整由下周三（１７日）凌

晨零時起生效。

政府發言人表示，新西蘭當局早前宣布將採取「與病毒共存」政策並訂定完成疫苗接種的目

標，當局留意到當地的確診個案一直有所增加。因應輸入個案的風險上升，本港必須收緊從新西

蘭到港人士的檢疫要求。

在抵港當天或之前１４天曾逗留Ｂ組指明地區，並已完成疫苗接種的人士須於指定檢疫酒店

強制檢疫１４天，其間接受四次檢測，並於其後七天自行監察，及於抵港第１６天和第１９天接

受強制檢測。至於未完成疫苗接種的相關香港居民則須於指定檢疫酒店強制檢疫２１天，其間接

受六次檢測。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。

現時，新西蘭是唯一的Ｃ組指明地區。換言之，從１１月１７日起，將無任何海外地區被指

明為Ｃ組指明地區。屆時，從海外地區來港，於指定檢疫酒店進行強制檢疫的最短檢疫期將為

１４天（即適用於從Ｂ組指明地區抵港、並已完成疫苗接種人士的檢疫期）。（ｃｌ）

