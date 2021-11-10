【企業盈警】ＫＦＭ金德（３８１６）料中期蝕至最高７０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》ＫＦＭ金德（０３８１６）公布，繼早前預期截至９月３０日

止中期虧損介乎８００萬至１０００萬元後，昨天預期中期虧損介乎６０００萬至７０００萬元

。

該集團指，虧損擴大主因在出售事項導致所售公司公允值確認減值虧損約６４００萬元。至

於出售事項實際開支總額須待完成出售後方可確定。（ｗｈ）

