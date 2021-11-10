【企業盈喜】位元堂（００８９７）料中期轉賺最少１０００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》位元堂（００８９７）公布，預期截至９月３０日止中期純利
不少於１０００萬元，去年同期虧損約２﹒３３億元。
該集團指，轉虧為盈主因沒有去年同期於前聯營公司易易壹金融集團的投資減值約２﹒０９
億元，以及期？來自生產及銷售中西藥及保健食品產品；及管理及銷售內地農產品交易市場物業
收益有所增加。
該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）
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