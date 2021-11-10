【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料中期盈利跌最多８０％

《經濟通通訊社１０日專訊》宏安集團（０１２２２）公布，預期截至９月３０日止中期純

利跌不多於８０％，即至約１９８６萬元。

該集團指，純利下跌主因員工成本上升、出售按公平值計入其他全面收益的債務工具錄得虧

損以及按公平值計入其他全面收益的債務工具的減值虧損增加，

而其已因應佔物業發展分部合營企業的溢利增加而部分抵銷。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

