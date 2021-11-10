【企業盈警】璋利（０１６９３）料１２個月虧損６９４０萬令吉

《經濟通通訊社１０日專訊》璋利國際（０１６９３）公布，預期截至９月３０日止１２個

月虧損約６９４０萬元（令吉．下同），比去年同期虧損約１﹒９８億元有所收窄。

該集團指，虧損減少主因金融資產和合同資產減值損失的降低；撥回物業、廠房和設備以及

使用權資產減值；人力僱傭的減少從而降低人力成本；與去年同期撥備約２５８０萬元的履約保

證金損失相比，期內並無此撥備，以及期內錄較低的稅收支出。（ｗｈ）

