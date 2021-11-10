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10/11/2021 08:10

有線寬頻（０１０９７）獲鄭家純折讓６１％提全購，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》有線寬頻（０１０９７）公布，持有其約４３﹒２％權益的永
升出現股權變動，副主席鄭家純分斥２﹒０９億元增持永升股權４０﹒５％，至７２％的控股權
益後，鄭家純作為要約人按例提出有條件強制性全面要約，每股２﹒６４仙，較停牌收報６﹒８
仙折讓約６１﹒１８％。該集團於１０月４日停牌，已申請自今日上午９時正起恢復股份買賣。
　　該集團指，鄭家純分斥１﹒４８億元和６０９０萬元收購邱達昌和李思廉所持永升
２４﹒５％和１６％後，連同由鄭家純任主席的周大福企業所持永升１４％，令鄭家純持永升合
共８６％而成控股股東，並實益持有該集團約３７﹒１５％股權。
　　該集團指，強制性全面要約所涉股份總代價約１﹒０７億元，鄭家純作為要約人無意於要約
截止後對現有營運及業務作重大變動，以及有意續營運現有業務。要約人將不時監察及審視該集
團營運及業務，並可能採取行動優化價值。要約人或永升均不會直接管理該集團，要約人擬讓目
前全體董事於緊隨該等要約截止後繼續留任。該集團由董事會管理，董事會將續審閱業務營運及
財政狀況等。（ｗｈ）

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