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10/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒６億人幣，捧藥明泡泡掟美團

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒指周二（９日）高開１８９點，報２４９５２點。最高升
１９２點報２４９５６點，最低跌８５點報２４６７８點。恒指收報２４８１３點，升４９點或
０﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒６億元人民幣，增加３３６﹒１％。藥明生物
（０２２６９）、泡泡瑪特（０９９９２）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交９８５﹒７４億元減少１９﹒２％。其中港股通成交２１１﹒６億元，佔總成交
２１﹒５％。

＊市監局持續規範重點領域競爭行為＊

　　藥明生物升１０﹒２％報１０２﹒６元，北水淨買入１﹒５億元。泡泡瑪特升２﹒７５％報
５９﹒７元，北水淨買入１﹒４億元。中芯國際升３﹒９１％報２３﹒９元，北水淨買入１﹒４
億元。
　　國家市場監督管理總局副局長甘霖近日表示，將持續規範數字經濟、科技創新、信息安全、
民生保障等重點領域競爭行為。美團跌０﹒２９％報２７０﹒４元，北水淨賣出４﹒６億元。騰
訊控股升０﹒０４％報４６４元，北水淨賣出２﹒７億元。香港交易所跌０﹒３９％報４６５元
，北水淨賣出１﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒４５
　　泡泡瑪特　　　（０９９９２）　　　　　　１﹒４５
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒３５
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　０﹒３４
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒５７
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－２﹒７４
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒２５
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒０４
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－０﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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