《日入而息》騰訊上季經調整盈利遜預期，領展逾５８億購兩項物業

《今天重點》

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騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；

騰訊首９個月非國際財務報告準則純利按年升１０％；騰訊第

三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期

領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合

用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；

未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元

騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９

月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季

增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％

領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單

位分派１５９﹒５９仙

領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合

用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；

未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元

傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港

內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期；１０月

ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高

內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期；１０月人

幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半；１０月社融增

量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五

據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標

據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟

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《即日市況》

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恒指高收１８３點報２４９９６，科指升１２８點報６３４９

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒４％曾挫１％，通脹憂慮引百億外資流出

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《美元匯價》

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美元或將陷入區間上落局面

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《公司業績》

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領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單位分派１５９﹒５９仙

騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；騰訊首９個月非國際財務報告準則

純利按年升１０％；騰訊第三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期

第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月純利按年升１﹒５倍

大華銀行第三季度純利按年升５７％至１０﹒５億坡元

寶勝國際（０３８１３）１０月經營收益淨額按年跌２６﹒７％

越南製造加工出口（００４２２）首三季虧損收窄至３５５﹒４萬美元

統一企業中國（００２２０）首三季稅後利潤按年跌１１﹒６％至１４﹒９億元人民幣

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９

月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季

增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％

傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港

領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合

用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；

未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元

衛龍美味傳近日闖關，擬集資７８億元

信和集團（０００８３）投放３０００萬作聖誕宣傳費用，料

聖誕檔期營業額升兩成

先健科技（０１３０２）胸腹主動脈覆膜支架系統進入創新醫

療器械特別審查程序

工行（０１３９８）與意大利聯合聖保羅銀行簽備忘錄，支持

兩國中小企發展

恒地（０００１２）投資灣區半導體產業集團，冀解決本土芯

片產能不足問題

渣打推稅季分期貸款計劃，實際年利率低至１﹒１８％

中國水務（００８５５）向附屬公司銀龍管道直飲水注資

阿里（０９９８８）、快手（０１０２４）、騰訊（００７０

０）等八方成立工作組，推適老化、無障礙化技術開放

友佳國際（０２３９８）首１０個月銷售金額按年升１８％至

８﹒１９億元人民幣

新天綠色能源（００９５６）１０月發電量按年增１９％至１

０２萬兆瓦時

東銀國際控股（００６６８）合資公司之附屬訂立再保理協議

，涉５２８８萬元人民幣

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《國企紅籌》

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上海實業環境（００８０７）發第二期公司債總額不超過１５

億元人民幣

珠江船務（００５６０）陳杰辭任副總經理職務，余俊杰接任

五菱汽車（００３０５）附屬與欣旺達汽車電池簽署合作意向

書

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《神州民企》

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據報恒汽（００７０８）恒馳５ＬＸ已開始試生產，將於天津

投產

正榮地產（０６１５８）控股股東增持２８０﹒１萬股，涉１

０１０﹒３８萬元

利華控股（０１３４６）獲控股股東增持６４０萬股，涉２５

９萬元

許家印抵押第二間市值８億元山頂大宅，用私產救恒大

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《中國要聞》

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中共中央將於周五上午舉行發布會，介紹六中全會精神

習近平周五以視頻方式出席ＡＰＥＣ領導人非正式會議

華夏Ａ５０ＥＴＦ上市３日成交超百億元位居同類第一

光大證券表示１０月ＰＰＩ大概率是這一輪向上周期頂部

信証表示通脹缺口將逐步轉向收斂，政策關注轉向需求端

中國將向南韓出口１﹒８７萬噸尿素，緩解尿素供應荒

分析指ＰＰＩ大概率見頂，料中國不會加息但延後發債

江海證券表示上游價格上漲向下傳導，料ＣＰＩ加速上行

銀保監對水滴經紀罰款１２０萬，對微醫經紀罰１１萬

統計局表示輸入因素疊加國內供應偏緊致ＰＰＩ漲幅擴大；１

０月ＣＰＩ環比轉漲，鮮菜價格升逾１６％

１０月ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高

內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期

１０月社融增量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五

１０月人幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半

內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期

人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元；十月

末社融規模存量３０９萬億，同比增１０％

國研中心表示著力解決人口流入多、房價高城市住房保障

第三輪供地拉開序幕，多地降低土地出讓門檻

ＣＦ４０論文表示中國地產行業硬著陸風險已現端倪

國台辦表示「台獨」意味著和平喪失和災難降臨

第四屆進博會意向成交金額按年略降至７０７﹒２億美元

上海全面啟動教育數字化轉型

上海清算所落地首單「南向通」債券擔保品管理服務

據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標

廣東消委會約談七大電商平台，涉及淘寶、抖音、京東等

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，台積電宣布建設日本晶圓廠

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《其他消息》

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男學生承認前年８３１太子站暴動罪，判囚４０個月

鄧炳強稱２３條立法相當艱巨，將積極加強解說工作

廉署拘３人，涉網上轉載貼文呼籲投白票

田北辰參選新界西北選區，將推動劏房租管設起始租金

消息指本港去年貧窮人口逾１６５萬創新高

存保會表示港人月均儲蓄降至６６００元，擁４９萬儲蓄才夠

安全感

１０月安老按揭登記升１４％至３２宗，中銀香港稱冠

深股通額度全日流出４８億元，外資連續四日淨流出；滬股通

額度流出３６億元，外資流走１１８億創３個月高

平安壹賬通銀行委任劉怡翔為董事長

戶戶送於長沙灣再開設「戶戶小廚」，全球設近３００個廚房

楊德強稱善用現有場地改建舊設施，大球場重建令場地有清晰

分工

１０月中原城市租金指數升０﹒９％，創２０個月新高

中環新海濱地王批出，中原寫字樓ＣＳＩ租售指數反彈

地球之友倡以經濟誘因推動節約能源，並安裝智能電表

ＨＫｂｉｔＥｘ與ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出數字資產保險產品

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《大國博弈》

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傳中美元首下周視像會晤，外交部表示正就有關安排溝通

美智庫料中國００３型航母最快明年２月下水

習近平稱願與美方加強各領域合作，促兩國關係回正軌

台積電等逾７０家半導體企業已向美國提交供應鏈信息

澳洲前總理批現任政府對華強硬立場，中方籲正視癥結

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《ＥＳＧ》

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陳翊庭稱港交所在推動可持續性發展方面具獨特地位

黃錦星稱２０５０前實現碳中和具挑戰性，必須迎難而上

領展（００８２３）推動２０３５淨零排放策略有助公司保留人才

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《新冠肺炎》

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本港下午設疫情記招，昨增４宗初確包括兩機組人員

內地批准ｍＲＮＡ疫苗作為加強針進行三期臨床試驗

尖沙咀凱譽約３００名居民完成強檢，無發現確診個案

下周三起新西蘭改列中風險區，屆時再無地區列低風險

澳門衞生局表示健康碼增行程記錄月內推試用版

輝瑞申請全美成年人適打第３劑新冠疫苗

衞生署表示正考慮限制豁免人士在港活動地

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《通關在望》

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據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟

袁國勇倡設本地疫苗護照，進入指定場所須打針

陳肇始稱食肆需掃安心出行，與內地商討熔斷機制準則

黃傑龍稱政府上周曾約見餐飲業談及擴大使用安心出行

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