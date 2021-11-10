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即市新聞

10/11/2021 19:27

《日入而息》騰訊上季經調整盈利遜預期，領展逾５８億購兩項物業

　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；
　　騰訊首９個月非國際財務報告準則純利按年升１０％；騰訊第
　　三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期　　　　　　　
　　領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
　　用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
　　未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元　
　　騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９
　　月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季
　　增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％　　　　　　　　
　　領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單
　　位分派１５９﹒５９仙　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
　　用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
　　未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元　
　　傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港　　　　　　
　　內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期；１０月
　　ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高　　　　　　　
　　內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期；１０月人
　　幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半；１０月社融增
　　量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五　　　　　　　　　
　　據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標　　　
　　據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收１８３點報２４９９６，科指升１２８點報６３４９
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒４％曾挫１％，通脹憂慮引百億外資流出
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　　　　　《美元匯價》　
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　　－－－－－－－－－－－－－
　　美元或將陷入區間上落局面
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單位分派１５９﹒５９仙　　　　　
騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；騰訊首９個月非國際財務報告準則
純利按年升１０％；騰訊第三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期　　　　　　　　　　
第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月純利按年升１﹒５倍　　　　　　　　　　　　　
大華銀行第三季度純利按年升５７％至１０﹒５億坡元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寶勝國際（０３８１３）１０月經營收益淨額按年跌２６﹒７％　　　　　　　　　　　　　　
越南製造加工出口（００４２２）首三季虧損收窄至３５５﹒４萬美元　　　　　　　　　　　
統一企業中國（００２２０）首三季稅後利潤按年跌１１﹒６％至１４﹒９億元人民幣　　　　
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　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９
　　月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季
　　增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％　　　　　　　　
　　傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港　　　　　　
　　領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
　　用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
　　未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元　
　　衛龍美味傳近日闖關，擬集資７８億元　　　　　　　　　　
　　信和集團（０００８３）投放３０００萬作聖誕宣傳費用，料
　　聖誕檔期營業額升兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　先健科技（０１３０２）胸腹主動脈覆膜支架系統進入創新醫
　　療器械特別審查程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工行（０１３９８）與意大利聯合聖保羅銀行簽備忘錄，支持
　　兩國中小企發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒地（０００１２）投資灣區半導體產業集團，冀解決本土芯
　　片產能不足問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　渣打推稅季分期貸款計劃，實際年利率低至１﹒１８％　　　
　　中國水務（００８５５）向附屬公司銀龍管道直飲水注資　　
　　阿里（０９９８８）、快手（０１０２４）、騰訊（００７０
　　０）等八方成立工作組，推適老化、無障礙化技術開放　　　
　　友佳國際（０２３９８）首１０個月銷售金額按年升１８％至
　　８﹒１９億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新天綠色能源（００９５６）１０月發電量按年增１９％至１
　　０２萬兆瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東銀國際控股（００６６８）合資公司之附屬訂立再保理協議
　　，涉５２８８萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　上海實業環境（００８０７）發第二期公司債總額不超過１５
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　珠江船務（００５６０）陳杰辭任副總經理職務，余俊杰接任
　　五菱汽車（００３０５）附屬與欣旺達汽車電池簽署合作意向
　　書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　據報恒汽（００７０８）恒馳５ＬＸ已開始試生產，將於天津
　　投產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　正榮地產（０６１５８）控股股東增持２８０﹒１萬股，涉１
　　０１０﹒３８萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　利華控股（０１３４６）獲控股股東增持６４０萬股，涉２５
　　９萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　許家印抵押第二間市值８億元山頂大宅，用私產救恒大　　　
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　中共中央將於周五上午舉行發布會，介紹六中全會精神　　　
　　習近平周五以視頻方式出席ＡＰＥＣ領導人非正式會議　　　
　　華夏Ａ５０ＥＴＦ上市３日成交超百億元位居同類第一　　　
　　光大證券表示１０月ＰＰＩ大概率是這一輪向上周期頂部　　
　　信証表示通脹缺口將逐步轉向收斂，政策關注轉向需求端　　
　　中國將向南韓出口１﹒８７萬噸尿素，緩解尿素供應荒　　　
　　分析指ＰＰＩ大概率見頂，料中國不會加息但延後發債　　　
　　江海證券表示上游價格上漲向下傳導，料ＣＰＩ加速上行　　
　　銀保監對水滴經紀罰款１２０萬，對微醫經紀罰１１萬　　　
　　統計局表示輸入因素疊加國內供應偏緊致ＰＰＩ漲幅擴大；１
　　０月ＣＰＩ環比轉漲，鮮菜價格升逾１６％　　　　　　　　
　　１０月ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高　　　　
　　內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期　　　　
　　１０月社融增量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五　　　
　　１０月人幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半　　　
　　內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期　　　　　
　　人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元；十月
　　末社融規模存量３０９萬億，同比增１０％　　　　　　　　
　　國研中心表示著力解決人口流入多、房價高城市住房保障　　
　　第三輪供地拉開序幕，多地降低土地出讓門檻　　　　　　　
　　ＣＦ４０論文表示中國地產行業硬著陸風險已現端倪　　　　
　　國台辦表示「台獨」意味著和平喪失和災難降臨　　　　　　
　　第四屆進博會意向成交金額按年略降至７０７﹒２億美元　　
　　上海全面啟動教育數字化轉型　　　　　　　　　　　　　　
　　上海清算所落地首單「南向通」債券擔保品管理服務　　　　
　　據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標　　　
　　廣東消委會約談七大電商平台，涉及淘寶、抖音、京東等　　
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　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，台積電宣布建設日本晶圓廠　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　男學生承認前年８３１太子站暴動罪，判囚４０個月　　　　
　　鄧炳強稱２３條立法相當艱巨，將積極加強解說工作　　　　
　　廉署拘３人，涉網上轉載貼文呼籲投白票　　　　　　　　　
　　田北辰參選新界西北選區，將推動劏房租管設起始租金　　　
　　消息指本港去年貧窮人口逾１６５萬創新高　　　　　　　　
　　存保會表示港人月均儲蓄降至６６００元，擁４９萬儲蓄才夠
　　安全感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１０月安老按揭登記升１４％至３２宗，中銀香港稱冠　　　
　　深股通額度全日流出４８億元，外資連續四日淨流出；滬股通
　　額度流出３６億元，外資流走１１８億創３個月高　　　　　
　　平安壹賬通銀行委任劉怡翔為董事長　　　　　　　　　　　
　　戶戶送於長沙灣再開設「戶戶小廚」，全球設近３００個廚房
　　楊德強稱善用現有場地改建舊設施，大球場重建令場地有清晰
　　分工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　１０月中原城市租金指數升０﹒９％，創２０個月新高　　　
　　中環新海濱地王批出，中原寫字樓ＣＳＩ租售指數反彈　　　
　　地球之友倡以經濟誘因推動節約能源，並安裝智能電表　　　
　　ＨＫｂｉｔＥｘ與ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出數字資產保險產品
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　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　傳中美元首下周視像會晤，外交部表示正就有關安排溝通　　
　　美智庫料中國００３型航母最快明年２月下水　　　　　　　
　　習近平稱願與美方加強各領域合作，促兩國關係回正軌　　　
　　台積電等逾７０家半導體企業已向美國提交供應鏈信息　　　
　　澳洲前總理批現任政府對華強硬立場，中方籲正視癥結　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《ＥＳＧ》　
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　　陳翊庭稱港交所在推動可持續性發展方面具獨特地位　　　　　　
　　黃錦星稱２０５０前實現碳中和具挑戰性，必須迎難而上　　　　
　　領展（００８２３）推動２０３５淨零排放策略有助公司保留人才
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港下午設疫情記招，昨增４宗初確包括兩機組人員　
　　內地批准ｍＲＮＡ疫苗作為加強針進行三期臨床試驗　
　　尖沙咀凱譽約３００名居民完成強檢，無發現確診個案
　　下周三起新西蘭改列中風險區，屆時再無地區列低風險
　　澳門衞生局表示健康碼增行程記錄月內推試用版　　　
　　輝瑞申請全美成年人適打第３劑新冠疫苗　　　　　　
　　衞生署表示正考慮限制豁免人士在港活動地　　　　　
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　　　　　　　　　　　《通關在望》　
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　　據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟
　　袁國勇倡設本地疫苗護照，進入指定場所須打針　　　
　　陳肇始稱食肆需掃安心出行，與內地商討熔斷機制準則
　　黃傑龍稱政府上周曾約見餐飲業談及擴大使用安心出行
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