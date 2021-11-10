《日入而息》騰訊上季經調整盈利遜預期，領展逾５８億購兩項物業

《今天重點》
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騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；
騰訊首９個月非國際財務報告準則純利按年升１０％；騰訊第
三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期
領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元
騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９
月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季
增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％
領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單
位分派１５９﹒５９仙
領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元
傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港
內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期；１０月
ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高
內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期；１０月人
幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半；１０月社融增
量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五
據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標
據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟
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《即日市況》
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恒指高收１８３點報２４９９６，科指升１２８點報６３４９
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒４％曾挫１％，通脹憂慮引百億外資流出
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《美元匯價》
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美元或將陷入區間上落局面
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《公司業績》
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領展（００８２３）中期可分派總額增１４﹒２％，每基金單位分派１５９﹒５９仙
騰訊（００７００）第三季純利按年升３％至３９５億人幣；騰訊首９個月非國際財務報告準則
純利按年升１０％；騰訊第三季非國際財務準則盈利按年跌２％，遜預期
第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月純利按年升１﹒５倍
大華銀行第三季度純利按年升５７％至１０﹒５億坡元
寶勝國際（０３８１３）１０月經營收益淨額按年跌２６﹒７％
越南製造加工出口（００４２２）首三季虧損收窄至３５５﹒４萬美元
統一企業中國（００２２０）首三季稅後利潤按年跌１１﹒６％至１４﹒９億元人民幣
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《公司資訊》
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騰訊（００７００）作出新的承諾投入共同富裕項目；騰訊９
月未成年人本土市場遊戲流水佔比跌至１﹒１％；騰訊第三季
增值服務收入升８％，本土遊戲收入升５％
傳李澤楷旗下富衛擬將上市地點由紐約轉至香港
領展（００８２３）斥逾５８億收購柴灣倉庫大廈及紅磡綜合
用途停車場；本港零售平均續租租金調整率上升至３﹒４％；
未來將持續優化資產組合，香港物業佔比或減少種類趨多元
衛龍美味傳近日闖關，擬集資７８億元
信和集團（０００８３）投放３０００萬作聖誕宣傳費用，料
聖誕檔期營業額升兩成
先健科技（０１３０２）胸腹主動脈覆膜支架系統進入創新醫
療器械特別審查程序
工行（０１３９８）與意大利聯合聖保羅銀行簽備忘錄，支持
兩國中小企發展
恒地（０００１２）投資灣區半導體產業集團，冀解決本土芯
片產能不足問題
渣打推稅季分期貸款計劃，實際年利率低至１﹒１８％
中國水務（００８５５）向附屬公司銀龍管道直飲水注資
阿里（０９９８８）、快手（０１０２４）、騰訊（００７０
０）等八方成立工作組，推適老化、無障礙化技術開放
友佳國際（０２３９８）首１０個月銷售金額按年升１８％至
８﹒１９億元人民幣
新天綠色能源（００９５６）１０月發電量按年增１９％至１
０２萬兆瓦時
東銀國際控股（００６６８）合資公司之附屬訂立再保理協議
，涉５２８８萬元人民幣
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《國企紅籌》
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上海實業環境（００８０７）發第二期公司債總額不超過１５
億元人民幣
珠江船務（００５６０）陳杰辭任副總經理職務，余俊杰接任
五菱汽車（００３０５）附屬與欣旺達汽車電池簽署合作意向
書
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《神州民企》
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據報恒汽（００７０８）恒馳５ＬＸ已開始試生產，將於天津
投產
正榮地產（０６１５８）控股股東增持２８０﹒１萬股，涉１
０１０﹒３８萬元
利華控股（０１３４６）獲控股股東增持６４０萬股，涉２５
９萬元
許家印抵押第二間市值８億元山頂大宅，用私產救恒大
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《中國要聞》
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中共中央將於周五上午舉行發布會，介紹六中全會精神
習近平周五以視頻方式出席ＡＰＥＣ領導人非正式會議
華夏Ａ５０ＥＴＦ上市３日成交超百億元位居同類第一
光大證券表示１０月ＰＰＩ大概率是這一輪向上周期頂部
信証表示通脹缺口將逐步轉向收斂，政策關注轉向需求端
中國將向南韓出口１﹒８７萬噸尿素，緩解尿素供應荒
分析指ＰＰＩ大概率見頂，料中國不會加息但延後發債
江海證券表示上游價格上漲向下傳導，料ＣＰＩ加速上行
銀保監對水滴經紀罰款１２０萬，對微醫經紀罰１１萬
統計局表示輸入因素疊加國內供應偏緊致ＰＰＩ漲幅擴大；１
０月ＣＰＩ環比轉漲，鮮菜價格升逾１６％
１０月ＰＰＩ漲１３﹒５％高預期，創逾２６年新高
內地１０月ＣＰＩ同比漲幅擴至１﹒５％，略高預期
１０月社融增量１﹒５９萬億略低預期，環比削四成五
１０月人幣新增貸８２６２億元高預期，增量環比減半
內地１０月Ｍ２同比增速擴至８﹒７％，高於預期
人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放５００億元；十月
末社融規模存量３０９萬億，同比增１０％
國研中心表示著力解決人口流入多、房價高城市住房保障
第三輪供地拉開序幕，多地降低土地出讓門檻
ＣＦ４０論文表示中國地產行業硬著陸風險已現端倪
國台辦表示「台獨」意味著和平喪失和災難降臨
第四屆進博會意向成交金額按年略降至７０７﹒２億美元
上海全面啟動教育數字化轉型
上海清算所落地首單「南向通」債券擔保品管理服務
據報內房央企建議就地產收併購調整「三條紅線」指標
廣東消委會約談七大電商平台，涉及淘寶、抖音、京東等
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒１％，台積電宣布建設日本晶圓廠
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《其他消息》
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男學生承認前年８３１太子站暴動罪，判囚４０個月
鄧炳強稱２３條立法相當艱巨，將積極加強解說工作
廉署拘３人，涉網上轉載貼文呼籲投白票
田北辰參選新界西北選區，將推動劏房租管設起始租金
消息指本港去年貧窮人口逾１６５萬創新高
存保會表示港人月均儲蓄降至６６００元，擁４９萬儲蓄才夠
安全感
１０月安老按揭登記升１４％至３２宗，中銀香港稱冠
深股通額度全日流出４８億元，外資連續四日淨流出；滬股通
額度流出３６億元，外資流走１１８億創３個月高
平安壹賬通銀行委任劉怡翔為董事長
戶戶送於長沙灣再開設「戶戶小廚」，全球設近３００個廚房
楊德強稱善用現有場地改建舊設施，大球場重建令場地有清晰
分工
１０月中原城市租金指數升０﹒９％，創２０個月新高
中環新海濱地王批出，中原寫字樓ＣＳＩ租售指數反彈
地球之友倡以經濟誘因推動節約能源，並安裝智能電表
ＨＫｂｉｔＥｘ與ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出數字資產保險產品
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《大國博弈》
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傳中美元首下周視像會晤，外交部表示正就有關安排溝通
美智庫料中國００３型航母最快明年２月下水
習近平稱願與美方加強各領域合作，促兩國關係回正軌
台積電等逾７０家半導體企業已向美國提交供應鏈信息
澳洲前總理批現任政府對華強硬立場，中方籲正視癥結
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《ＥＳＧ》
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陳翊庭稱港交所在推動可持續性發展方面具獨特地位
黃錦星稱２０５０前實現碳中和具挑戰性，必須迎難而上
領展（００８２３）推動２０３５淨零排放策略有助公司保留人才
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《新冠肺炎》
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本港下午設疫情記招，昨增４宗初確包括兩機組人員
內地批准ｍＲＮＡ疫苗作為加強針進行三期臨床試驗
尖沙咀凱譽約３００名居民完成強檢，無發現確診個案
下周三起新西蘭改列中風險區，屆時再無地區列低風險
澳門衞生局表示健康碼增行程記錄月內推試用版
輝瑞申請全美成年人適打第３劑新冠疫苗
衞生署表示正考慮限制豁免人士在港活動地
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《通關在望》
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據報內地與香港擬明年１月有限度通關，提振本港經濟
袁國勇倡設本地疫苗護照，進入指定場所須打針
陳肇始稱食肆需掃安心出行，與內地商討熔斷機制準則
黃傑龍稱政府上周曾約見餐飲業談及擴大使用安心出行
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