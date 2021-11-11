【騰訊績後】騰訊季績遜色大行削目標，憂廣告前景惟監管陰霾漸散

《經濟通通訊社記者余寶琼、趙嘉駿１１日報道》騰訊（００７００）上季非國際財務報告

準則盈利按年跌２％至３１７﹒５１億元人民幣，總收入１４２３﹒６８億元人民幣，按年升

１３％，均遜分析師預期。市場關注監管政策變化，以及未來廣告收入增長，瑞銀、美銀、匯證

等多間大行下調騰訊目標價，當中野村最淡，將目標價由６２１港元下調至５８６港元，維持「

買入」評級，認為在監管環境及經濟放緩的情況下，未來幾季廣告業務繼續受影響。

騰訊績後早段曾挫逾３﹒４％，其後跌幅逐漸回順，但收市仍跌１﹒２％，報４７７﹒６港

元。



＊摩通：騰訊遊戲業務前景改善，監管風險較預期低＊



摩通也認為，騰訊廣告收入增長較預期弱，而且在未來數季可能持續走弱，預計將拖累騰訊

股價短期內窄幅上落。不過在遊戲業務方面，隨著國際市場愈來愈受歡迎及本土市場有新作上線

，前景將有所改善。該行相信騰訊廣告和遊戲的監管風險似乎較預期為低。

摩通下調騰訊目標價１﹒９％，由６３０港元降至６１８港元，予「增持」評級，但強調若

日後騰訊盈測獲上調或盈利增長趨向正面，其股價可望跑贏大市。



＊中信里昂：遊戲業務料第四季度反彈，目標價７８０港元＊



不過，中信里昂認為，騰訊上季業績符合預期，但總收入按年增長１３﹒５％至１４２０億

元人民幣，低於預期３％，這主要歸咎於宏觀經濟放緩，及當局加強監管使廣告業務受壓。然而

，騰訊上季遊戲收入符合預期，隨著新作《英雄聯盟：激鬥峽谷》的強勢登場等因素，相信增長

會將於第四季度反彈。該行重申其「買入」評級，目標價維持７８０港元。

中信里昂提到，隨著對傳統行業和企業軟件的更多關注，雲業務收入也可望加速增長，惟因

廣告業務疲弱，該行下調騰訊２０２１╱２２年調整後淨利潤預測４％，但相信影響屬短期。



＊瑞信：管理層對監管的看法緩解市場憂慮＊



瑞信就強調，鑑於管理層對騰訊前景態度謹慎，導致該行下調騰訊２０２２財年的盈利預測

３％－７％，尤其是廣告業務。但從正面的方向看，管理層對監管的看法緩解了投資者的憂慮，

包括提到網絡遊戲監管的重點依然著重於對未成年人的保護，當局不太可能管制成年人的遊戲時

間；迄今為止，實施個人信息保護法的對集團的影響有限；又認為新規的增量影響應該較預期小

等。

瑞信對於騰訊的遊戲、在線廣告業務的看法，與其他大行大致相同。此外，由於疫情影響民

眾線下支付的需求，帶動上季金融科技和商業服務按年增長３０％，符合預期。該行維持其「優

於大市」評級，但目標價由６４０港元下調３﹒９％至６１５港元。





表列各大行對騰訊最新目標價及評級：

大行 目標價（港元） 評級

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中信里昂 維持７８０ 維持買入

高盛 維持７４８ 維持確信買入

摩根士丹利 維持６５０ 維持增持

美銀 ６５１→６４５ 維持買入

摩根大通 ６３０→６１８ 維持增持

瑞信 ６４０→６１５ 維持優於大市

瑞銀 ６３０→６００ 維持買入

匯證 ６５５→５９０ 維持買入

野村 ６２１→５８６ 維持買入

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