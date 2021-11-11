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即市新聞

11/11/2021 11:22

【騰訊績後】大摩予騰訊目標價６５０元，第三季表現遜預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，騰訊控股（００７００）今年第
三季總收入為１４２０億元人民幣，按年增長１３％，較該行預期低２％，毛利率為４４﹒１％
，比市場預期低０﹒５個百分點，而非ＩＦＲＳ（國際財務報告準則）下的營業利潤按年增長
７％至４１０億元人民幣，較該行及市場普遍預期低２％，而非ＩＦＲＳ下的純利按年跌２％至
３２０億元人民幣，較該行預期低１％，予目標價６５０港元及「增持」評級。
　　大摩表示，騰訊第三季收入及非ＩＦＲＳ下的營業利潤較預期低，因為遊戲業務表現較預期
中好，但受到廣告及社交網絡走軟所抵銷，現時其前景為遊戲業務持續改善，但同時廣告業務趨
勢持續走軟。
　　該行續指，公司的增值服務（ＶＡＳ）收入按年增長８％至７５２億元人民幣，較該行及市
場預期低１％，而其遊戲業務總收入按年增長７％，則受到本土市場游戲業務按年增長５％和國
際市場遊戲按年增長２０％推動，網絡廣告收入按年增長５％至２２５億元人民幣，較該行預期
低６％。
　　該行提及，公司的金融科技及企業服務業務收入按年增長３０％至４３３億元人民幣，由於
雲的交易成本和項目部署成本增加，毛利率為２８﹒７％，比市場預期低２﹒７個百分點。
（ｂｎ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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