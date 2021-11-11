【騰訊績後】瑞信：騰訊第三季業績稍遜預期，降目標至６１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞信發表研究報告指，騰訊（００７００）第三季收入按年升

１３％至１４２３億元人民幣，大致符合預期；但受累於毛利率偏軟，集團經調整淨利潤按年跌

２％至３１７億元人民幣稍為遜於預期。該行維持其「優於大市」評級，但目標價由６４０港元

下調３﹒９％至６１５港元。

報告指出，主要受惠海外市場增長勢頭強勁，手遊業務按年升８％符預期；而由於監管不利

垂直行業如教育、保險和網絡遊戲，和宏觀經濟有所放緩，在線廣告業務增長較預期弱；金融科

技和商業服務則受疫情帶動下按年增長３０％，符預期。

報告強調，鑑於管理對集團前景態度謹慎，導致該行下調騰訊２０２２財年的盈利預測３％

－７％，尤其是廣告業務。從正面的方向看，管理層對監管的看法緩解了投資者的擔憂，包括提

到未成年人保護仍然是網絡遊戲監管的重點，當局不太可能管制成年人的遊戲時間；迄今為止實

施個人信息保護法的影響有限；新規的增量影響應該更少等。（ａｃ）



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