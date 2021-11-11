【騰訊績後】高盛：騰訊業績符預期，目標７４８元維持確信買入

《經濟通通訊社１１日專訊》高盛發表研究報告指，騰訊（００７００）第三季盈利符該行

預期，不過略差於市場預期；總收入按年升１３％至１４２４億元（人民幣．下同），略遜預期

；非通用會計準則營運利潤按年升７％至４０８億元，略勝該行預期，但略遜市場預期；非通用

會計準則稀釋盈利按年跌１％至３２﹒７億元。該行維持其「買入」評級，並列入「確信買入」

名單，目標價７４８港元。

該行指，第三季線上遊戲收入按年升７％，按季升５％至５４２億元，略遜預期；當中手遊

業務收入按年升９％至４２５億元，略遜預期；ＰＣ遊戲收入按年升１％至１１７億元，符預期

。騰訊計劃以投資更多中國及海外遊戲工作室、加強ＩＰ組合，及建立出產及營運能力，去擴張

環球遊戲足印。

該行指，線上廣告收入按年升５％至２２５億元，遜預期；金融科技業務收入按年升３０％

至４３３億元，遜預期。（ｃｗ）



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