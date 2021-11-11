  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2021 15:17

【騰訊績後】高盛：騰訊業績符預期，目標７４８元維持確信買入

　　《經濟通通訊社１１日專訊》高盛發表研究報告指，騰訊（００７００）第三季盈利符該行
預期，不過略差於市場預期；總收入按年升１３％至１４２４億元（人民幣．下同），略遜預期
；非通用會計準則營運利潤按年升７％至４０８億元，略勝該行預期，但略遜市場預期；非通用
會計準則稀釋盈利按年跌１％至３２﹒７億元。該行維持其「買入」評級，並列入「確信買入」
名單，目標價７４８港元。
　　該行指，第三季線上遊戲收入按年升７％，按季升５％至５４２億元，略遜預期；當中手遊
業務收入按年升９％至４２５億元，略遜預期；ＰＣ遊戲收入按年升１％至１１７億元，符預期
。騰訊計劃以投資更多中國及海外遊戲工作室、加強ＩＰ組合，及建立出產及營運能力，去擴張
環球遊戲足印。
　　該行指，線上廣告收入按年升５％至２２５億元，遜預期；金融科技業務收入按年升３０％
至４３３億元，遜預期。（ｃｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報　惟監管陰霾未散先跌後升
市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹　鮑威爾祭旗成選項?
財經熱話11/11/2021
騰訊績後被大行削目標價　市場關注廣告收入前景
財經熱話11/11/2021
《曙光初現》傳中央鬆綁有望售出資產　內房股升勢持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金