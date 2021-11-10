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10/11/2021 14:35

《出旗制勝－麥穎儀》與中芯明公布業績，瑞聲業績前股價未見起色

　　《出旗制勝》港股近日走勢欠缺方向，恒指上日（９日）曾倒跌８５點，但隨後被收復，最
終收報２４８１３點，全日升４９點。大市成交金額只有９８６億。今早（１０日）恒指向下，
跌幅更擴大至超過３００點。本周及下周繼續有多隻重磅股公布業績，其中明天公布業績有中芯
（００９８１）及瑞聲（０２０１８）。
　　半導體股上日造好。有報道指，台積電將批准對日本工廠５０億美元的投資。有分析指，台
積電等龍頭公司開啟新一輪擴產周期、技術升級、晶圓產能向大陸轉移，國內半導體市場迎來新
一輪上升周期。中芯上日升３﹒９％，升穿１００天移動平均線並見１個月高位。投資者如看好
，或可留意中芯購２９５５７，行使價２７﹒４３元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波幅５６﹒８％
，換股比率１０兌１，２０２２年０２月２５日到期。
　　瑞聲業績前股價未見起色，近日於３２元附近低位整固，上日則升０﹒６％，報３２元。另
外，瑞聲於１０月斥資４﹒５億元人民幣收購電腦零部件公司東陽精密機器，籍此收購提供更全
面的產品及服務，同時進一步擴大業務範圍及增強可持續發展的能力。投資者如看好，或可留意
瑞聲購２９３４０，行使價３９﹒９３元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅５０﹒４％，換股比率
１０兌１，２０２２年０３月３０日到期。
　　市監局日前就電商雙十一促銷發布禁止「先提價後打折」等指引，消息或影響京東
（０９６１８）股價向下，連跌３日，上日跌１﹒３％，見１個月低位，收報３０１﹒６元。投
資者如看淡，或可留意京東沽２４３４６，行使價２３８﹒６８元，實際槓桿５﹒６倍，引伸波
幅５２﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年０２月２５日到期。京東今年雙十一於上月
３１日晚上８時開始，集團公布於開始頭４小時內，已售逾１﹒９億件商品。京東將於下周四
（１８日）公布第三季業績，如看好業績並欲趁業績前部署好倉，或可留意京東購２６４１３，
行使價３７８﹒２元，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅４４﹒１％，換股比率１００兌１，
２０２２年０２月２８日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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