《運籌帷幄－梁業豪》應市心理質素較分析市況功力重要

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和顯著向淡。筆者留意到，不少中長線投資者對近期持續向淡的走勢感到不安；然而，只要

他們維持上述合適的持貨量，應處於進可攻，退可守的位置。心理上，部分投資者見大市的累積

跌幅已大，有入市增持的意欲，蠢蠢欲試，卻又不敢妄動。筆者的一貫應市方式，為根據不同投

資╱投機時段的局勢，配以合適的實際持貨量。

換言之，我們不應主觀地以大市的累積跌幅已大的理由，偷步入市增持現貨，因市場內未見

有明確的跌浪已見底跡象。具一定應市經驗的投資者都知道，於股市處於反覆上落，波幅顯著縮

窄的環境中，給大家缺乏方向感的印象的時候，我們於預期單邊市況（方向不明）快將出現的同

時，應維持觀望態度，只準備好於支持突破市況的因素浮現後，順勢入市圖利。很多時候，投資

成敗決定於應市心理質素，而非分析市況的功力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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