《缸邊隨筆－石鏡泉》油價升

《缸邊隨筆》油價已升，但會不會再升？會。原因？供應減少，用油增加，供不應求，油價

自然升。



環球石油供應，主要是美國和油組國、俄羅斯的兩大產油供應者，今年油組國的產量無大減

，但美國石油產量卻減多了。



為甚麼美國今年油產量少了？是因為拜登要做環保拜登，但可惜，油產少了，油站的油價大

增，普通美國車戶，每月用油費多了３０％，所以拜登的民望跟油價是成反比走勢，油價升，拜

登民望跌。



拜登為挽回民望，就一直謂會要求油組國增產，又謂會動用石油儲備，市場一度對此寄予些

希望，認為可以打壓下油價。怎料：



１。油組國開完會，謂睬你都傻。



油組國原先計劃在第四季增產４０萬桶╱日，但在１０月僅增產１４萬桶╱日。



今周二，白宮宣布，今天（指周二）不會宣布釋放戰略石油儲備，油價遂大漲，美油漲３％

，布油漲２％。油價後市將何如？



拜登謂他尚有其他工具，但是甚麼工具？拜登沒有明言，市場一聽白宮話不發放戰略石油儲

備後，市場就以行動來嗆拜登指其大隻講。



＊拜登是無牙老虎＊



為何白宮會落拜登面？非也，可能是挽救拜登免其落面，因為美國只打算釋放６０ＭＭ

（ＭＭ即百萬）桶油，是有個上限的，只要油組國仍不肯增產足量的油，又或美國不抬升自己產

的油，這個６０ＭＭ桶油會遇上「家有二千，每日二錢，全無生計，用得幾年」的困局。有投資

行計，釋放６０ＭＭ桶油，只能將期油減低２美元一桶而已！對解決美國人的用貴油困局無助。

反之，如釋放了戰略石油儲備後，而油價未能持續地回下，則拜登在貴油上，是無牙老虎，不釋

放戰略石油儲備還好。



市場一般預期，當油價在８０美元╱桶時，不少之前停產了的美油商會重新產油，回至

２０２０年時水平，油組國也是看到美油可增產的空間，故今時死也不肯多增產，以免明年石油

供應過多，油價回下時，又要減產、封井，在今冬至明年中這個青黃不接期，石油是可以企上

９０美元╱桶，美國銀行更估有機會升至１２０美元╱桶。



目前市場油價是硬淨的，中國石油最近是減少了向沙特買油，理論上，沙特出口油價會受壓

，但沙特的輕質原油１２月官方價，較１１月上調了１﹒４美元╱桶。反映市場對沙特油仍有熱

熾需求。



油價難跌，通脹難下，債息難降，對股市始終是頭上有把刀，如未來兩天布蘭特油及ＷＴＩ

油，是價再上層樓，市場就要警覺了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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