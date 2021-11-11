《ＩＰＯ反應》貝特集團：上市時間表延期，今日將公布招股結果

《經濟通通訊社１１日專訊》貝特集團（０１４９１）原計劃明日（１２日）掛牌，最新公

布載有關於最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配

基準等資料的公告將於今日刊發，需要更多時間落實該公告及取得監管機構的批准，並需要時間

回應監管機構的查詢，故公司上市時間表將會延期。

此前報道指出，貝特集團被監管當局要求在其初步招股書中額外披露五項上市前需要滿足的

條件，證監會及港交所（００３８８）要求貝特集團額外披露五項上市前需滿足的條件，包括經

紀佣金、ＩＰＯ定價、股票分配、一年內每月更新集資使用情況等，以往很少有上市發行人要求

披露以上的條件。

為打擊「唱高散貨」等騙局，本港監管機構繼半年前宣告將加強打擊新股失當行為，並正逐

步介入，以確保提高ＩＰＯ透明度。報道指出，貝特集團為新要求下首例。

貝特集團主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家居必需品，如洗衣用品、家居清潔用

具，及廚房用具。該股全球發售１﹒２５億，當中一成在港公開發售，招股價範圍１元至１﹒２

元。上市保薦人智富融資。（ｍｈ）



