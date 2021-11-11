【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎，專家籲候低伺機買入！

《經濟通通訊社葉嘉兒１１日專訊》今日焦點當然落在股王騰訊（００７００）身上！昨日

收市公布的第三季業績遜預期，收入增速是２００４年以來最慢，股價半日挫近３％，淪為表現

第二差藍籌。專家認為騰訊現價早已反映監管下負面影響，加上騰訊業績有不少亮點，料可作為

未來引擎。不過專家提醒騰訊短期走勢偏弱，建議投資者可待股價回落才伺機買入。



＊騰訊現價早已反映負面影響＊



騰訊公司上季核心盈利低過預期，第三季純利３９５億元人民幣按年增長２％，但按季減少

７％，收入增速只有３％，是２００４年以來最慢。反映核心業務的非通用會計準則純利按年跌

１％，按季倒退６％至３１７億元人民幣。騰訊昨天罕見放榜前上升。隔晚ＡＤＲ雖然可以升

３％，不過折合港元比與上日港股收市價比，仍然輕微低０﹒４％。市場今日用行動表示對業績

不收貨，騰訊半日跌近３％。

國農證券董事總經理林家亨坦言對騰訊業績「收貨」。他今早在《經濟通通訊社》財經直播

節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，騰訊在監管下仍可錄得增幅，反映業務穩健，

他相信內地政府目前不會加大監管力度，目前股價亦早已反映監管影響，料騰訊最壞時間已過。

騰訊股價由２月１８日高位７７３﹒９元回落至今天半日收市４６９﹒２元，相差逾３０４元，

跌幅近四成。



＊三大業務成騰訊未來增長引擎＊



細看分部業務，林家亨認為金融科技、新能源車及元宇宙概念有望成為騰訊未來增長引擎。

遊戲是騰訊的主要業務之一，今次季績特意將反映遊戲業務的增值服務收入分開「內地」及「海

外」顯示。其中，海外收入市場明顯跑出，按年升逾２０％，反映國際市場遊戲業務規模的不斷

擴大。不過林家亨認為可繼續看好騰訊，惟不宜憧憬太大，反而騰訊其他業務的資產增值前景更

亮麗。

林家亨認為金融科技業務仍是騰訊「重頭戲」，未來仍有很大發展空間。觀乎廣告收入因教

育、保險、遊戲板塊受監管而令增長放緩，但金融科技及企業服務業收入，按年升幅較其餘兩項

業務大，升逾３０％至４３３億元人民幣，反映商業支付金額增加。林家亨相信，該業務面臨政

策風險低，隨金融科保安問題得以解決，後市可看高一線。

「元宇宙」成為大趨勢，林家亨說騰訊早年已投資ＡＩ行業，於元宇宙業發展有先行者優勢

。騰訊總裁劉熾平昨天在電話會議中表示，騰訊不單在遊戲方面有豐富經驗，而且在技術、引擎

、ＡＩ、數碼經濟和連接用戶等方面存在優勢。

翻查騰訊在ＡＩ方面的的佈局可追溯至２０１５年，期間投資大數據服務公司「明略數據」

、ＡＩ 芯片企業「燧原科技」等。騰訊於本月初更公布首次揭露三款自研晶片，包括ＡＩ推理

晶片「紫霄」、視訊轉碼晶片「滄海」及智慧網卡晶片「玄靈」，與元宇宙關係非常密切。



＊林家亨：籲宜伺機買入騰訊＊



雖然騰訊目前是現貨主板市場成交金額最大股份，每每過百億元，不過資金流表現轉弱。根

據《經濟通ＨＶ２報價系統》資料，騰訊半日錄得３﹒２億資金淨主動買入，但規模按日大減

１６﹒３％。此外，大戶交易額，即成交金額逾１００萬的主動買沽比率更錄得不合格水平，只

有４７：５３，而５天平均為５６：４４，可見大戶沽貨態度趨積極。補充一點，從「十大淨買

入╱賣出券商」可見，較多散戶使用的富途證券淨被動賣買入騰訊逾３﹒０９億元，是淨被動買

入規模最大券商。

林家亨提醒，目前騰訊的保歷加通道底部急速下移，中軸亦見向下，反映騰訊短期走勢仍然

偏弱，投資者應待股價回落至貼近保歷加通道底部（目前約４５３﹒７元）才分注入市。

