《盤後部署》港股短線仍炒上落，電動車股可看高一線

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數回吐，其中美國１０月份ＣＰＩ及核心

ＣＰＩ指數均超出市場預期，創３１年以來最高升幅，市場預計美國將會進一步「收水」，以抵

抗經濟過熱。受美股科技板拖累，港股今早表現低開，惟恒指低見２４８３６點後見有支持，美

團（０３６９０）及阿里（０９９８８）高走１至２％帶動大市氣氛，恒指一度升逾三百點重返

二萬五關，高見２５３２４點。最終恒指全日低開高收，恒生指數報２５２４７，升２５１點或

１﹒０１％，主板成交１３６３﹒４４億元。國企指數報９０４８，升１３７點或１﹒５４％。

恒生科技指數報６４６４，升１１４點或１﹒８１％。

Ａ股同樣走勢向好，上證綜合指數報３５３２，升４０點或升１﹒１５％，成交

４６４８﹒０４億元人民幣。深證成份指數報１４６９９，升１８３點或升１﹒２７％，成交

６５８３﹒７０億元人民幣。



＊美股炒作仍旺，料短期港股仍以上落波幅市為主＊



港股近來走勢悶局為主，隨著加密貨幣市場及美股連續破頂，資金轉移至該兩個戰場「博殺

」，預計恒指短線仍炒上落波幅。其中先有特斯拉股價破頂後回吐，雖然創辦人馬斯克趁「公投

」出貨，但股價仍企穩千美元大關，後有電動卡車股Ｒｉｖｉａｎ上市爆紅，股價升逾五成。相

信本港電動車板塊亦都會承機炒上，比亞迪（０１２１１）及吉利（００１７５）預計將會有一

輪資金流入，投資者如有興趣則可考慮即日操作，另外電池股如贛鋒鋰業亦有機會藉勢起飛，投

資者可多加留意。

