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11/11/2021 09:31

【外圍經濟】耶倫主持五眼財長視像會，共商穩定全球供應鏈

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國財長耶倫主持了五眼聯盟財長視像會議，與澳洲、加拿大
、新西蘭和英國的財長，一同討論新冠疫情下的經濟復甦問題，包括增加疫苗接種率等。耶倫指
出疫情揭示了全球供應鏈的不穩定性，五眼財長同意與盟友及夥伴合作。
　　澳洲財長弗呂登貝格會後表示，會議為各國交換意見提供了重要機會。他在會上強調澳洲經
濟復甦勢頭強勁，強調失業率仍處於低水平。（ｊｆ）

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