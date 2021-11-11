【國際要聞】難民潮激化東歐局勢，俄戰略轟炸機巡航白羅斯

《經濟通通訊社１１日專訊》東歐緊張局勢持續升級，２架可攜帶核彈的俄羅斯圖－
２２Ｍ３遠程戰略轟炸機，周三罕有飛臨盟國白羅斯上空巡航。而波蘭則以阻止難民湧入為由，
向白羅斯邊境增派３千名正規軍，令當地駐軍增至１﹒５萬人。
波蘭等國連日批評白羅斯，任由中東難民穿越國境進入歐盟。德國看守總理默克爾周三與俄
羅斯總統普京通電話，要求俄方介入難民問題。普京則建議由歐盟和白羅斯之間對話。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
|FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹 鮑威爾祭旗成選項?
|財經熱話11/11/2021
騰訊績後被大行削目標價 市場關注廣告收入前景
|財經熱話11/11/2021
《曙光初現》傳中央鬆綁有望售出資產 內房股升勢持續
|開市Good Morning11/11/2021
林家亨：騰訊股價已映季績放緩 料短期走勢弱
|財經熱話11/11/2021
【虛幣世界】比特幣破頂後回落，惟高通脹料對虛幣市場有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰