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11/11/2021 13:41

【國際要聞】難民潮激化東歐局勢，俄戰略轟炸機巡航白羅斯

　　《經濟通通訊社１１日專訊》東歐緊張局勢持續升級，２架可攜帶核彈的俄羅斯圖－
２２Ｍ３遠程戰略轟炸機，周三罕有飛臨盟國白羅斯上空巡航。而波蘭則以阻止難民湧入為由，
向白羅斯邊境增派３千名正規軍，令當地駐軍增至１﹒５萬人。
　　波蘭等國連日批評白羅斯，任由中東難民穿越國境進入歐盟。德國看守總理默克爾周三與俄
羅斯總統普京通電話，要求俄方介入難民問題。普京則建議由歐盟和白羅斯之間對話。（ｊｆ）

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