【政經范局】法德領袖最後的祝酒，歐洲統一夢破碎的序曲

在羅馬Ｇ２０峰會、格拉斯哥氣候峰會上一直陰沉著臉的法國總統馬克龍，本月３日這天終

於露出笑容。在法國著名產酒區勃艮第博訥市，美食和佳釀已經悉心備好，鋼琴家也已就位。還

有那份意味深遠的講詞，表達了歡迎，也代表了告別……

德國看守女總理默克爾與夫婿這一天來到博訥，接受法國的盛情款待，也是她１６年總理生

涯的最後一次到來。馬克龍為她安排了一場友情與懷舊交融之旅，場外數百名法國市民夾道相迎

，高呼：「了不起默克爾﹗」場內，馬克龍為她戴上法國最高級別的榮譽軍團大十字勳章，表彰

她對法德友誼的貢獻。



＊一位總理與四位總統的合作歲月＊



歷經上世紀兩場戰爭，法德戰後成為推動歐洲大一統夢想的「雙頭馬車」，兩國的友誼隨著

默克爾的告別之旅而達到新巔峰。馬克龍手中那份講詞，細數了過去１６年法德一同經歷的種種

考驗：

在這些歲月，默克爾目送了希拉克總統的離去﹔與薩爾科齊總統一同遭遇反恐戰爭﹔在０９

年的希臘債務危機中，因為堅守嚴格的歐元財政安排而令她飽受咒罵﹔此後的奧朗德總統時代，

她又為百萬中東難民打開國門，令德國社會陷入前所未有分裂﹔然而，令人心力交瘁的考驗永不

休止。到了馬克龍總統，歐盟又陷入了克里米亞危機和新冠疫情。

雖然歐盟陷入一場又一場難以擺脫的困難，但默克爾與法國歷任總統一直保持默契，從不曾

因為彼此的分歧而動搖歐盟基石。馬克龍在向默克爾致詞時，特別讚揚她與多位法國總統合作，

令歐洲保持團結，希望她的成就得以傳承。法國媒體對這段新聞刊出頗具含意的標題：「在最後

的祝酒中，馬克龍感謝默克爾令歐洲團結。」（Ｍａｃｒｏｎ ｔｈａｎｋｓ Ｍｅｒｋｅｌ

ｆｏｒ ｋｅｅｐｉｎｇ Ｅｕｒｏｐｅ ｕｎｉｔｅｄ ｉｎ ｌａｓｔ ｔｏａｓｔ）



＊法國左右遇敵獨力難支＊



默克爾的離去，可能意味着這種默契的結束。馬克龍的致詞顯然也是說給默克爾的接班人們

聽的：在過去一段時間，他忙於與英國就捕魚權、北愛邊境問題針鋒相對﹔因為潛艇訂單風波，

在Ｇ２０及氣候大會上與美、英、澳翻臉﹔而在東歐，立場親美的波蘭亦再次陷入脫離歐盟危機

。

馬克龍已左支右絀，默克爾的接班人們卻不聞不問，而是埋首於組建他們的「交通燈聯盟」

。這是一個漂亮的稱謂，但卻預示著一場混亂的秩序。為了在國會壓倒默克爾所屬的基民盟，中

間偏左的社民黨和綠黨，拉攏親商界的自民黨組建內閣，三個黨的代表色分別是紅、綠、黃，因

此有了交通燈之稱。



＊交通燈聯盟組閣慢三拍＊



然而，各黨不僅是政策走向南轅北轍、相互矛盾，行事方式亦慢三拍。９月底大選結束，花

了整個１０月談合作框架、１１月談組閣，預計１２月從默克爾手中接過內閣權杖，然後就等到

了普天同慶的聖誕節，還有明天會更好的２０２２年元旦……所謂見微知著，德國新一代政治人

物對國際局勢的變幻，及歐盟正急速陷入的社會、經濟危機，甚至新冠疫情等等問題缺乏緊迫感

。

未來一段時間，交通燈聯盟的參與者們恐怕會沉迷於紅、黃、線之間的顏色互換遊戲，更大

範圍的事情不會進入他們的視野之內。推動歐盟前進的「雙頭馬車」，突然有一頭變得心不在焉

，剩下的就是現在為默克爾致告別詞的馬克龍了。

自從去年質疑北約的角色，並公開主張建立歐洲軍後，馬克龍就遭到了群狼式的圍攻：英國

在漁業糾紛、北愛邊境問題上挑戰脫歐條款的合法性﹔波蘭則在歐盟圈內削弱歐盟的司法管轄權

﹔至於被美國奪走的潛艇風波，不僅意味著法國失去了一筆巨額軍火生意，同時也意味其軍工業

失去了技術更新的資金流，從而令歐洲軍的宏願變得遙遠。



＊歐洲大一統恐成南柯夢＊



送走了默克爾之後，馬克龍得悉了他的最新民調支持率：如果現在舉行大選第一輪投票，將

只有２５％的選民把票投給他。極右翼的澤穆爾（Ｅｒｉｃ Ｚｅｍｍｏｕｒ）和瑪琳．勒龐

（Ｍａｒｉｎｅ Ｌｅ Ｐｅｎ）分別都有１８％。如果極右翼政客在投票前聯手的話，馬克龍

就有可能處於劣勢。法國極右翼政治力量近年一直在愛麗舍宮外徘徊，正如英國右翼贏得脫歐公

投，一旦澤穆爾等人奪下政權，歐洲大一統的夢想就會被「法國優先」的口號取代。

法國大選最遲在明年４月就要舉行，屆時如果「交通燈聯盟」已陷入混亂，而極右翼政客又

撞開了愛麗舍宮的大閘，默克爾時代那個力挽狂瀾維護團結的歐洲，恐怕就會成為逐漸被遺忘的

南柯一夢。

